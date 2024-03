Sabemos qué ha hecho Lara Álvarez en la noche en la que se estrena ‘Supervivientes 2024’ en Telecinco

Durante años, Lara Álvarez fue uno de los rostros de Mediaset más relacionados con el universo de Supervivientes. Tanto que fue la encargada de presentar el concurso desde el año 2015 hasta 2022. El pasado mes de febrero, la comunicadora asturiana dejaba el grupo audiovisual para emprender nuevos proyectos profesionales, y la noche en la que se estrenaba la nueva temporada el reality extremo, ella no estaba precisamente atenta a Jorge Javier Vázquez y compañía.

Y es que, tal y como ha podido saber BLUPER, Lara Álvarez se encontraba este jueves en el teatro, viendo la obra The Producers, en que se representa Nuevo Teatro Alcalá. Se trata de un musical con letra y música de Mel Brooks, y que está dirigido por Àngel Llàcer (que también trabaja en el montaje) y Manu Guix. Los jueves, la función arranca a las ocho de la noche, y tiene una duración de dos horas y media.

Lara Álvarez nunca ha ocultado por qué decidió apartarse de la copresentación de Supervivientes. Aunque no fue hasta el pasado mes de agosto cuando ofreció detalles sobre su marcha, en una charla con Nagore Robles en el pódcast La casa de mi vecina. Allí detalló que fue “la tristeza y la ansiedad” que sentía lo que provocó que no estuviera “al 300%” y prefiriese cederle el puesto a una nueva presentadora. Así, su testigo lo tomó Laura Madrueño, quien se encargó del reality en 2023 y ahora repite en la edición de 2024.

[Lara Álvarez: "Puedes hacer un programa de tres millones de personas y no sentirte satisfecho ni realizado"]

“Supervivientes ha marcado un antes y un después en mi carrera, en lo profesional y en lo personal, porque allí me he enfrentado a mi mayor miedo: la soledad. Pero no es tanto el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más lo que yo sentía. Necesitaba hacer cosas nuevas”, explicaba también Lara Álvarez a Nagore Robles en el mismo encuentro.

A pesar de ello, tal era la implicación de Álvarez, que ha provocado que terminase quemándose con el formato. “Soy muy exigente y eso he tenido que trabajarlo para empezar a disfrutar. En Supervivientes, precisamente, por la necesidad de hacer un directo y tener el respeto por los concursantes que lo están pasando mal, mi autoexigencia era enorme. Ahora, en Me resbala, el objetivo es divertirse y romper con el miedo a la corrección”, señalaba, en referencia al programa de humor que condujo el pasado verano en Telecinco.