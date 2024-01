El Benidorm Fest cierra su primera noche con un titular claro: su ganador está en la segunda semifinal

Ha sido el comentario más repetido por la prensa acreditada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm: el ganador de la tercera edición del Benidorm Fest no se encontraba en la primera semifinal sino que saldrá casi con toda seguridad de la segunda.

Es cierto que ha habido buenas propuestas esta noche, algunas de ellas incluso con millones de escuchas. Sin embargo, tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión, no gana la mejor canción sino el mejor pack, ya que la propuesta escenográfica es igual de importante.

Y ese es el caso de Nebulossa, la indiscutible ganadora de esta primera semifinal con 149 puntos, 12 más que la segunda clasificada, Angy Fernández. Y es que la puesta escenográfica de la canción no estuvo a la altura del tema, perdiéndose por completo el mensaje de empoderamiento femenino.

['Zorra', de Nebulossa, el himno intergeneracional del Benidorm Fest : "Se nos han cerrado puertas por la edad"]

Está claro que el jurado era consciente de esto y decidieron otorgarle la máxima puntuación para evitar posibles eurodramas si no conseguían el favor del televoto y el voto demoscópico. La final del sábado necesita a Zorra, tal y como necesitaba a Nochentera el pasado año. Y así será. No obstante, no está claro que una propuesta así pueda devolver a España a la posición de Chanel en Eurovisión.

No ocurrió así con Angy Fernández, que ya desde los ensayos de la tarde se convirtió en la gran favorita para la prensa. La mallorquina llevaba la propuesta más emocionante, consiguiendo trasladar el mensaje de la importancia de superar los miedos e inseguridades y abrazarlos.

La segunda clasificada en la primera edición de Factor X demostró como nadie sus tablas sobre el escenario y logró la máxima puntuación en el voto del demoscópico. Logró además uno de los mayores aplausos en el estadio gracias en parte al factor nostalgia.

La tercera plaza para la final fue para Sofía Coll, que llegaba a Benidorm como una de las grandes favoritas del público europeo. En el estadio también fue muy aplaudida. De las que más. Sin embargo, su propuesta escénica pinchaba por ser excesivamente recargada y no consiguió alzarse con la máxima puntuación ni el jurado, ni el voto demoscópico ni el televoto.

Los últimos clasificados fueron Miss Caffeína, que ofrecieron una de la propuesta más redondas y profesionales de la noche por lo que no se entendió que el voto demoscópico los colocara en última posición. Menos mal que el jurado los elevaron hasta la segunda posición porque, de no ser así, se hubieran quedado sin una plaza en la final.

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue Noan. El joven, que ya el año pasado se quedó a las puertas del Benidorm Fest y, de hecho, cantó en el OFF del festival, demostró una actitud arrolladora sobre el escenario. Sin embargo, se quedó a las puertas de la final. Tampoco consiguieron plaza Quique Niza, Lérica y Mantra, que se llevó el premio de la mayor puntuación del televoto.

Habrá que esperar ahora a este jueves cuando se dispute la segunda semifinal, donde como todo parece indicar se encuentra el ganador real de este festival. Todas las miradas están puestas en St Pedro, quien acude con la propuesta más llamativa de la edición al ser un bolero. Pero también habrá que estar muy atentos a lo que ofrece Jorge González, que se ha vendido a sí mismo como la versión masculina de Chanel.

También actuarán esa noche la siempre sobresaliente María Pelae, que abrirá la semifinal; Dellacruz, Marlena, Yoly Saa, Roger Padrós y Almácor. Todos ellos se disputarán las cuatro plazas restantes para la final del próximo sábado a las 22:15 horas en La 1.

