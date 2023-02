"Nos trataron como estrellas": la gran iniciativa de TVE con los artistas que casi llegan al Benidorm Fest

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Con el objetivo de hacer crecer la marca del Benidorm Fest y servir de plataforma de nuevos talentos, desde RTVE se decidió este año que sería una gran iniciativa realizar una serie de conciertos en la ciudad alicantina en los que dar una oportunidad a artistas que se habían quedado a las puertas del festival.

Fue así como, en su misión de ejercer de servicio público, la cadena pública se reservó dos noches para estas galas, una primera el lunes 31 de enero y una segunda el miércoles 1 de febrero. Una oportunidad única para vivir una experiencia muy cercana a lo que hubiera sido ser seleccionados para cantar directamente en el Benidorm Fest y que sirvió de aprendizaje de cara a futuras ediciones.

"Fue una experiencia muy bonita. Que se pusieran en contacto ya fue un regalo. Es de algún modo que te reconozcan que tu trabajo ha llegado", explica a BLUPER la canaria Laura Low, que cantó en la gala del lunes su tema Te maldigo. "También fue un regalo estar allí y poder vivir una experiencia vital con los compañeros que creé el disco. Todo fue muy fluido. Tuve la suerte de que tocó actuar después de Azúcar Moreno".

Y, sobre todo, "contactos de compañeros". Y es que en este mundo de la música es importantísimo ayudarse los unos a los otros, tanto a nivel promocional publicitando en redes los trabajos de los compañeros, como a nivel musical. Nunca se sabe qué colaboración puede surgir de este tipo de encuentros.

En la misma línea se muestra Jvel, que defendió su tema Tratando de ser Peter Pan en la gala del lunes en la que también actuaron Tatiana Delalvz, Carmen Puente, Noan, Álvaro Montes, Adonay Santana o Nena Daconte. "Nos trataron como estrellas. Con ganas de repetir", afirma el joven.

Por su parte, tanto Juana como Gatika, a los que les tocó cantar en la gala del miércoles, coinciden en resaltar que la llamada de RTVE llegó en un momento vital en sus vidas. "La llamada para participar en el Euroclub me llegó en un momento en el que ya empezaban a flaquear las fuerzas para seguir intentando esto de la música", afirma Juana.

"Que te digan que te quedaste cerca, que tu canción gustó y que te animen a presentarla se siente como un “no lo estás haciendo tan mal, sigue”. Y te da ánimos, te recarga y te hace cambiar la visión y volver a tener optimismo", añade el joven, que acaba de publicar su sencillo Carmen Maura.

"Para mí fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido. Ha sido como un intensivo para aprender de mis compañerxs a nivel artístico, y una lección de compañerismo en el arte", comenta el joven, que compartió cartel junto a K!ngdom, Gatika, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Karina, MONTERO y El guapo calavera.

Igual opina Gatika. "Para mí la experiencia primero ha sido toda una sorpresa sobre todo después de que ya seleccionaran a los 18 artistas. Y segundo porque es paradójico que, en el mismo año en el que he estado clínicamente muerto, de repente me haya visto cantando de nuevo en los escenarios".

De ahí que para el cantante, el Benidorm Fest haya sido "una prueba de superación". "Me he quitado muchos miedos y he dejado de autoboicotearme por mi discapacidad y entender que en esta vida hay que aprovechar las oportunidades. A mi modo de ver, no hay una segunda temporada de la vida así que para mí fue todo un placer compartir escenario con los compañeros y ojalá sea el principio de muchas cosas bonitas".

Para Borja Escalona también ha sido un antes y un después en su vida. En su caso, porque a nivel personal dará el salto a Madrid desde Barcelona. "A raíz de que mi canción tuviera buena aceptación del público y por parte de RTVE todo se está poniendo en marcha. La semana que viene empiezo a grabar nuevos temas y, si Dios quiere y alguna compañía me da la oportunidad, tendría el material para mi primer disco", afirma el cantante de Camino del pecao.

Todos insisten en destacar que esta oportunidad ha dado visibilidad a su música. "Mi ilusión es representar a España en Eurovisión y esto ha sido un paso más para que el público eurofan me conozca. Estos conciertos nos han abierto camino. Espero que sigamos sumando a raíz de este festival", comenta Álvaro Montes, que defendió el tema Vuela.

