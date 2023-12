Del susto de Ana Obregón al error de Canal Sur: los 'tierra trágame' más míticos de la historia de las Campanadas

Se acerca una de las noches más especiales del año. Ya lo decía Mecano. "Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez". Y ese "algo" no es otra cosa —nada más y nada menos— que dar la bienvenida al Año Nuevo. En la Puerta del Sol de Madrid ya está todo preparado para despedir el 2023 como marca la tradición: al son de las míticas campanadas y comiendo las 12 uvas que auguran un año de buena suerte.

La retransmisión de las Campanadas es uno de los momentos más importantes del año en el mundo de la televisión. Y es que las cadenas generalistas apuran los últimos minutos del año para conseguir reunir al máximo número de telespectadores al frente de la pantalla.

TVE ha apostado este año por la experiencia y la juventud. El mítico Ramón García y la estrella Ana Mena serán los encargados de dar las Campanadas en La 1. Pero este año tampoco faltarán los clásicos. Cristina Pedroche volverá a ser protagonista —junto a Alberto Chicote— durante la retransmisión de Antena 3, al mismo tiempo que otras cadenas han decidido apostar por figuras como Cristina Pardo y Dani Mateo (La Sexta) o Marta Flich y Jesús Calleja.

Ana Mena y Ramón García.

Pero si hay algo que marca los momentos previos a la entrada del Nuevo Año son los grandes momentos que se han vivido en televisión durante la retransmisión de las Campanadas. Descubrir en familia el vestido de Cristina Pedroche o ver a Ramón García con la capa se han convertido ya en tradiciones que nadie quiere perderse. Pero la realidad es que los españoles han sido testigos en las últimas décadas de momentos que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión.

Y es que es lo que tiene dar las Campanadas en directo. Y si no que se lo digan a la presentadora Marisa Naranjo, encargada de la retransmisión de TVE en el año 1989. En aquella ocasión, la actriz se convirtió en lo que sería a día de hoy trending toppic. Y lo hizo por un momentazo que ya es historia de la televisión.

Con todos los españoles pendientes de la pantalla y el reloj de la Puerta del Sol en primer plano, la presentadora cometió un garrafal error al asegurar al público que lo que sonaban eran los cuartos, cuando realmente eran las doce campanadas. "El sonido es totalmente diferente. Aquí comienzan las doce campanadas", dijo. Lo que no sabía era que ya era 1990.

Pero no ha sido la única que ha vivido un momento de 'tierra trágame' durante la retransmisión de las Campanadas. Y si no que se lo digan al presentador José María Íñigo. En el año 1993, fue él mismo el encargado de la emisión en La 1 junto a la mítica Carmen Sevilla. Y aunque su error no fue tan grave como el de Marisa Naranjo, lo cierto es que hubo una frase que no dejó indiferente a nadie. "Feliz 1964", dijo retrocediendo 30 años en el tiempo.

Otra de las presentadoras que ha tenido que hacer frente a uno de estos errores fue Irma Soriano. De nuevo, al igual que ocurrió con Marisa Naranjo, los cuartos volvieron a jugar una mala pasada. Y es que, mientras que mencionaba su discurso sobre lo bella que es la vida, los cuartos empezaron a sonar. Unos cuartos que no escuchó y que la llevaron a anunciar las Campanadas con retraso.

Después de ellos llegaron muchos más. Raphael también fue uno de los que protagonizó un momento de 'tierra trágame'. Durante la retransmisión de las campanadas junto a Rody Aragón, los españoles se tomaron ese año las uvas más rápido de lo que lo habían hecho nunca debido a lo que se alargó el discurso del artista.

Pero si hay un momento que todo español recuerda de la retransmisión de las Campanadas es el que protagonizaron en el año 2004 los míticos presentadores Ana Obregón y Ramón García. La emoción y el entusiasmo por dar la entrada al Año Nuevo jugaron una mala pasada a la actriz. Y es que lo que no se esperaba es que una broma iba a acabar con la capa cayendo por el balcón de la Puerta del Sol.

El tupé de Imanol Arias para tratar de igualar en altura a Anne Igartiburu o el 'desliz' de Paula Vázquez, que necesitó ayuda para colocar su tirante también marcaron un antes y un después en la historia de la televisión.

Pero si hubo un momento que todo el mundo recuerda y que fue objeto de bromas constantes durante los días posteriores fue el error garrafal cometido en Canal Sur. Y es que con miles de andaluces pendientes de las Campanadas, un fallo en la emisión de la publicidad hizo que todos se quedaran sin comerse las uvas.

