TVE compensa a los fans de '4 estrellas' y emitirá un episodio más en la primera semana de enero

Parece que TVE busca comenzar el año reconciliándose con los seguidores de 4 estrellas. A pesar de haberse logrado hacer un hueco en el access prime time y de ser la alternativa más sólida en esa franja a la imbatible El Hormiguero, la Corporación ha hecho muchos cambios en su emisión, retirándola incluso del planning a pocas horas de emisión, provocando confusión entre el público, el cual permanece fiel a pesar de todo. Quizás por eso, la cadena pública ha querido compensar al fandom.

Y es que, tras una última semana del año en la que sólo se vio un episodio (provocando que la tira diaria se convirtiera en semanal); la Corporación ha optado por ampliar sus emisiones en la primera semana de enero, lanzando un episodio más de los previstos. Algo que se confirma en los adelantos que TVE envía a los medios de comunicación. Dado que este lunes es 1 de enero, se esperaba que no hubiera emisión de ninguna de las ficciones diarias.

Con lo cual, el público se esperaba sólo dos episodios de la serie protagonizada por Toni Acosta, Dafne Fernández y Ana Gracia, el del martes 2 de enero y el del miércoles 3. Sorpresa ha provocado que, en los adelantos, aparece un tercer capítulo. Ahora bien, TVE no especifica si éste se verá el jueves 4 de enero, recuperando el access prime time de un día que parecía encajado con No sé de qué me hablas, o si la cadena pública ha optado por desplazar el programa presentado por Mercedes Milá e Inés Hernand al prime time.

[TVE vuelve a cambiar su horario sin avisar: suprimer ‘MasterChef Junior’ y sí emitirá ‘4 estrellas’]

A falta de confirmación, que se sabrá en cuanto la pública difunda su programación prevista para esta semana, el que sí esté revelada la intención de ponerse al día con 4 estrellas refleja que parece que el ente ha escuchado las quejas del público por los vaivenes que ha vivido la ficción estos últimos meses, a pesar de seguir funcionando en audiencias.

'4 estrellas'.

Y es que, a pesar del maltrato, 4 estrellas ha firmado un 7,7% de cuota y 1.044.000 de media este mes de diciembre que llega a su fin. Eso sólo emitiendo apenas 10 episodios. Cierto es que su cuota se ha resentido en 0,2 puntos respecto a noviembre y que se ha dejado 47.000 espectadores en el camino. Ahora bien, sigue estando por encima del millón de televidentes y su seguimiento en RTVE Play sigue posicionándola como una de las ficciones con más seguidores en diferido, junto con La Promesa.

Con lo cual, el público demuestra que hay más ganas de intrigas en el Hotel Lasierra, cuya segunda temporada comenzó este pasado 12 de diciembre. Esta nueva tanda estrena personajes. Francis Lorenzo, Elisa Matilla, Nacho López, Jorge Suquet, Marta Guerras, Ismael Martínez, Pepa Aniorte y Álex Mola se incorporaron a la comedia diaria de La 1 para seguir complicando la vida de la familia Lasierra, junto a otros personajes ya conocidos, interpretados por Chani Martín y Estefanía de los Santos, que han cobrado mayor protagonismo en las tramas.

Sigue los temas que te interesan