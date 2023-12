2023 o el año que dejamos de pedir a la televisión que por favor nos salve y que nos cuente cómo pasó

En estos días toca echar la vista atrás a los últimos doce meses, y reflexionar todo lo bueno que la televisión nos ha ofrecido a lo largo de este 2023. La consolidación del Benidorm Fest, el éxito del come back de El Grand Prix del Verano, la buena salud de La Voz y Tu cara me suena tras años en emisión, y así, un largo etcétera.

También ha habido tropiezos, equivocaciones y desgastes. Joaquín Sánchez ha pasado de ser un imán para las audiencias a cansar al público de El Novato. La marca Gran Hermano ya no es infalible en Telecinco como antaño, y va a acabar este 2023 y no habremos podido disfrutar de la tercera temporada de HIT, esa que se comenzó a anunciar en febrero como un próximo estreno.

Sin embargo, lo más destacado de este año que ya se nos va, al menos, para el que aquí escribe, es que hemos despedido a dos espacios que escribieron su nombre con letras de oro en la historia de la televisión de nuestro país, y que, casualmente, en su título tenían un verbo en imperativo. Hablamos de Cuéntame cómo pasó y de Sálvame. Espacios que, en cierto modo, han dejado huérfanos a sus seguidores, a pesar de que sus audiencias hubiesen mermado tras temporadas y temporadas en antena.

[Sandra Barneda habla sobre las "críticas injustas" que vivió cuando 'Así es la vida' sustituyó a 'Sálvame']

La serie producida por Ganga y el magacín de La Fábrica de la Tele tienen, curiosamente, algo en común. Y es que ambos fueron galardonados por el jurado del Premio Iris de la Crítica 2019, formado por una representación de críticos, periodistas y comentaristas de televisión en diversos medios de comunicación. El premio fue concedido a ambos espacios porque “ante el auge de nuevas fórmulas de televisión han sido formatos innovadores en ficción y entretenimiento de la televisión en abierto que han cambiado el lenguaje televisivo en nuestro país y han sabido acompañar a los espectadores como parte de su familia retratando sin prejuicios a la sociedad española durante más de una década”.

Y es que, efectivamente, han sido producciones que, como pocas, han hecho que el que estuviese en su casa se sintiese uno más del evento, haciendo una mezcla de realidad y ficción. Es más, cuando Herminia falleció en la temporada de este 2023 fue como despedir a nuestra más entrañable abuela, esa que solo podíamos ver a través de la pequeña pantalla. Fue triste a pesar de ser plenamente conscientes de que todo es una historia, una ficción.

Quien sí falleció en la vida real fue Mila Ximénez, en el cada vez más lejano mes de junio de 2021, y, mutatis mutandis, con ella tuvimos una sensación similar a la de la muerte de Herminia. Porque Mila era una persona de verdad, pero los que no la conocíamos más que por la pequeña pantalla veíamos en ella un personaje, una actriz, un ser de si no existen es porque todavía no lo habían inventado.

Siguiendo con el paralelismo familiar, Mila era esa tía encantadora y con carácter, la que es capaz de montar un cirio en la noche de Nochebuena si las cosas no salen como ella espera, o si le dicen una opinión que no había pedido. Pero que también te coge a escondidas para preguntarte cómo te va, te desea lo mejor, y te deja claro que tras su agitada imagen hay alguien muy especial.

Su hueco en Sálvame fue muy grande, se notaba su ausencia, que era muy diferente a cuando se iba de vacaciones unas semanas, o cuando se sumaba a participar en un reality. Su hueco fue imposible de llenar, no había guionista en el mundo que pudiera justificar semejante salida.

En diciembre de 2020, Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez se enzarzaron en una discusión en Sálvame. La andaluza le dijo a su compañero que “tú sabes que todo lo que sube, baja”, y que “cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que veas cuando vayas bajando”. “Yo siempre digo que con la de años que llevamos aquí dando la matraca si lo más normal es que nos llamen y nos digan: ‘No vengáis más’. Y además tendremos que decir: ‘Gracias por habernos aguantado tantos años. O sea que tenemos que estar preparados para todo”, vaticinaba Paz, por su parte.

A Sálvame, esa llamada para decirles que no vengan más se hizo de una forma bastante fea y abrupta. En mayo, una filtración a El Mundo comunicaba su cancelación, hablando de que con su despedida llegaría el final de la telebasura. El 23 de junio, coincidiendo con la fecha de la muerte de Mila, el programa se despedía matando, tras 14 años en emisión y multitud de spin-offs por el camino, como La última cena, Sálvame Mediafest o Las bodas de Sálvame.

En el caso de Cuéntame cómo pasó, era evidente desde hacía un par de años que sus actores esperaban su final como agua de mayo. María Galiana se lo reconoció a Jordi Évole, e Imanol Arias llegó a afirmar en 2022 que “es insoportable estar en esa cadena, yo espero no volver en mucho tiempo, a nada público”. Tras la temporada 22, se supo que ya no había más intención de renovarla por parte de RTVE, y tras barajar una tve-movie de cierre, se apostó por una serie más corta de lo habitual, con un episodio dedicado a cada personaje principal.

Y así, este 2023 se han cerrado dos capítulos importantísimos en la historia de nuestra televisión, un medio que cada vez tiene menos paciencia con sus series y programas. Ya no podremos pedir, por favor, que Jorge Javier nos salve como un náufrago. Ni que Herminia nos cuente cómo pasó. De lo que no hay duda es que en largo caminar (22 años en el caso de Cuéntame, 14 con Sálvame) sí que conocimos la felicidad.

Sigue los temas que te interesan