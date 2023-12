Joaquín Prat advierte a Adriana Dorronsoro sobre lo contaminante que es su vestido en ‘Vamos a ver’

En el programa Vamos a ver, Joaquín Prat trata todo tipo de contenidos: política, sucesos, y también, corazón. Los asuntos rosas se quedan para la parte final del magacín producido por Unicorn Content, en el llamado club social, y se van promocionando a lo largo de toda la entrega.

Tras volver de una publicidad, este viernes, a eso de las doce, Joaquín compartió pantalla con Adriana Dorronsoro, que lucía un traje de lentejuelas plateadas. “¡Adriana! ¿Sabes las bolas estas, que yo siempre he querido tener una en casa, las bolas de discoteca que le pones un foco? ¡Madre mía!”, exclamaba ante la indumentaria de su compañera.

“Hoy soy un ser de luz, Joaquín. Porque he dicho: a ver, es el último programa del año, viene Nochevieja, porque yo ya estoy en modo fiesta y glamour”, le respondía Adriana. “Hoy he leído que las lentejuelas esas son muy contaminantes”, advertía Prat a la colaboradora, que no sabía bien cómo salir del entuerno. “Vaya por Dios, pues ya lo siento, pero hoy tocaban”, afirmaba Dorronsoro. “Son la tendencia de las Navidades, las lentejuelas”, finalizaba sobre su defensa.

[Una trabajadora de 'Vamos a ver' de Telecinco gana el Gordo de la Lotería y lo celebra en directo]

Como bien apunta Joaquín Prat, las lentejuelas son uno de los materiales más contaminantes de la industria de la moda, pues están hechas de un plástico que es muy difícil reciclar. Las lentejuelas de plástico no se biodegradan fácilmente, y cuando se descomponen, se convierten en microplásticos, algo sobre lo que cada vez se tiene más consciencia.

Adriana comenzó entonces a exponer qué temas tratarían en el club social. “¿Isabel Pantoja es tendencia? A parte de las lentejuelas”, preguntaba con humor Joaquín Prat, utilizando esa misma palabra que ella había usado poco antes para hablar de moda. “Vamos a escuchar al hombre atención que ha comprado ese ático de Fuengirola que ha vendido Isabel Pantoja. Nuestros compañeros de TardeAR hablaron ayer con él”, apuntaba la periodista. “Ha dejado prácticamente el ático solo con las paredes, y el hombre está tan escandalizado que ha llamado al hermano de Isabel Pantoja para pedirle explicaciones”, exponía.

Otros de los temas que cebó es la recta final del embarazo de Gabriela Guillén, quien “en muy pocas horas, en apenas dos días, sale de cuentas y ha tomado una decisión. Ha aceptado hacerse esa prueba de paternidad que ha pedido Bertín Osborne, pero ha puesto una condición que vamos a desvelar luego”. Y también ha adelantado es la controversia que ha levantado Tamara Falcó en redes sociales por comerse una hamburguesa con cuchillo y tenedor en lugar de con las manos.

Sigue los temas que te interesan