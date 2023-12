La edad se convierte en un problema en ‘First Dates’: le rechaza porque “esperaba un hombre más joven”

A menudo, en First Dates nos encontramos a personas que acuden sin ganas especiales de enamorarse, a veces, por discursos como que las cosas no se buscan, sino que se encuentran. No era el caso de Montse, una de las comensales de este jueves 7 de diciembre, que pensaba que “a la cuarta podría ir la vencida”. Para ella, el programa producido por Warner para Mediaset eligió a José Luis, quien se mostró muy interesado en conocerla, y que incluso le regaló un detalle al entrar en el restaurante.

Como en tantas ocasiones, pronto salió el tema de las relaciones íntimas, y ahí, José Luis quiso saber cómo era su cita, dejando claro en todo momento que le resultaba muy atractiva. “¿Tú eres picante?”, le deslizaba el soltero. “Ay que pillín, depende de la persona que esté conociendo, pero a mí me gusta el juego”, le respondía entonces Montse, de 59 años.

“Me gusta tu sinceridad, que eres buena persona, y tu buen corazón que tienes. Eres muy guapa, tienes unos ojos muy bonitos”, seguía diciéndole José Luis, intentando seducirla, y queriendo saber qué le había parecido ella. Ahí demostró Montse que, efectivamente, es una persona sincera, pues no anduvo por las ramas. “Me caes bien, no eres mi tipo de pareja, pero bien”, sintetizaba. “No es mi tipo de hombre”, decía ante las cámaras del confesionario del programa.

A pesar de que ella no había usado eufemismos, José Luis no se dio por vencido. Le preguntó si esperaba otra cosa, y ella reconocía que así era. El soltero le contaba a su redactor que “todo no es decir de primera hora no me gusta, ¿no? Habrá que probar”, dejando claro que no tiraría la toalla. “Me esperaba otra clase de persona, soy de esas personas que me tiene que dar el flechazo al momento, el flash, pero el ratito bueno lo estamos pasando”, le continuaba explicando Montse a su cita.

En el momento de tomar la decisión final, José Luis sí quiso seguir conociendo a Montse, aunque ya supiese que no es el tipo de hombre que anhela. “Tendría una segunda cita con Montse. Ha sido muy cortito y en un solo día en un ratito que hemos estado cenando no he conocido a Montse todavía, yo quisiera una segunda cita para poder conocerla un poquito más”.

Ella, sin embargo, no cambió su parecer. “Yo no tendría una segunda cita contigo, José. Me caes muy bien, yo esperaba un hombre más joven físicamente. Físicamente no te veo más joven, pero que no quita una cosa para la otra”, le decía ella, antes de que se despidiesen con dos besos y se deseasen mutuamente lo mejor.

