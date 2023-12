Así fue el accidente que sufrió Lola Lolita poco después de sacarse el carné de conducir: "Muchísimo cuidado"

Lola Lolita se ha convertido en una de las personas más influyentes en las redes sociales. La creadora de contenidos de TikTok es una de las figuras más respetadas que, en los últimos meses ha logrado que su fama suba como la espuma. La influencer Lola Lolita, con 3,1 millones de seguidores en Instagram y más de 11 millones en TikTok, no deja indiferente a nadie con cada fotografía o vídeo que comparte. Siguiendo la trayectoria de otras influencers, Lola Lolita se sienta este jueves, 7 de diciembre, por primera vez a El Hormiguero.

La alicantina ha sufrido recientemente un accidente de tráfico en Madrid. En concreto, los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre y fue la protagonista la que decidió tranquilizar a sus seguidores explicando que "estaba bien". Aunque la joven no ha sufrido daños personales, lo cierto es que se ha quedado con una experiencia agridulce al tratarse de su primer accidente de tráfico con poco más de un año de permiso de conducir.

En una imagen en Instagram, Lola Lolita compartió cómo quedo el capó de su coche después del accidente. "Acabo de tener mi primer accidente", escribió a sus fans. "Bueno, lo primero de todo es que estoy bien. Ahora me río por no llorar. Porque me he tirado una hora llorando del susto que me he pegado", explicó.

La historia de Lola Lolita en que mostró cómo quedó su coche tras su primer accidente de tráfico. Instagram (@lolalolita)

En este momento, decidió explicar a sus seguidores cómo se había producido el incidente mientras estaba sola en la autovía para coger una de las salidas. "No iba pisando huevos porque no iba por la ciudad. Entonces veo a un coche parado delante y he metido el freno lo más rápido posible", dijo.

"Cuando estoy llegando al coche de delante empiezo a pensar 'me lo como' y me lo he comido", comentó Lola Lolita entre lágrimas al recordar este instante en el que temió por su vida.

De hecho, Lola Lolita tranquilizó a sus admiradores explicando que todo se ha quedado en un susto. "Iba como a 80 y obviamente no me ha dado tiempo a reducir velocidad. "Menos mal que estoy bien y que tengo seguro a todo riesgo", manifestó.

A pesar de que la influencer se pensaba que no iba a vivir un momento así con su coche, ha querido reflejar que le puede pasar a cualquier persona. "Es que te puede pasar. Yo llevo muchísimo cuidado y ha pasado. Por favor, llevad muchísimo cuidado, que no queremos morirnos", pidió.

Lola Lolita cuenta entre lágrimas cómo fue su primer accidente de tráfico. Instagram (@lolalolita)

Después de su primer accidente, la influencer avisó a la Policía y una grúa acudió al lugar del siniestro para recoger su vehículo. "A diario veía accidentes en la carretera, a mí nunca me va a pasar eso, pero aquí en Madrid hay 500 todos los días, y te puede pasar", contó emocionada.

Por fortuna, Lola Lolita también contó con el apoyo de la persona con la que se chocó, quien la reconoció en ese mismo momento y también se encontraba en perfecto estado. "¿Eres Lola Lolita? Tú, tranquila, que esto ya me ha pasado unas cuantas veces", le dijo a la creadora de contenido.

