La divertida respuesta de Estopa en 'La Resistencia' sobre sus relaciones sexuales: "Todos los días, cero veces"

Los hermanos David y José Manuel Muñoz forman desde finales de los noventa uno de los dúos musicales más queridos en España. Con Estopa, el grupo de rumba catalana ha vendido más de cuatro millones de discos en el mundo en sus más de dos décadas de trayectoria. Sin duda, éxitos como Por la raja de tu falda, Vino tinto o Pastillas de freno han sonado en numerosos escenarios de nuestro país durante años.

El dúo lleva 25 años en la música y recientemente ha anunciado una serie de conciertos en España para conmemorar este aniversario. El primero de ellos tendrá lugar el 22 de junio de 2024, en el Cívitas Metropolitano, y el segundo, el 10 de julio de 2024 en el Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

Estopa se ha sentado en el plató de David Broncano para hacer una de sus confesiones más íntimas en La Resistencia y su presencia ha servido para llenar el programa que se ha emitido este martes de anécdotas y diversión.

Los hermanos Muñoz visitan a David Broncano en 'La Resistencia'. Movistar +

Los invitados tuvieron una gran acogida por el público, que recibió a los artistas con una gran ovación. En ese momento, David Broncano comenzó su charla con los hermanos Muñoz y el presentador ironizó sobre una posible retira de Estopa, tal y como anunciaron Andy y Lucas en El Hormiguero. En este momento, tiraron de humor y generaron las risas del público imitando a Andy y Lucas con bromas como "Hasta luego, Lucas" y "Andy o Lucas". "Cuando nos separemos, no lo diremos. Haremos como Homer Simpson", añadieron.

Los cantantes acudieron al plató de La Resistencia para promocionar su nueva canción El día que tú te marches. "Aparentemente, puede parecer una canción ñoña, pero no lo es. Habla de una pérdida y de la dependencia a algo. El 90% del tiempo no estoy inspirado, sino atontado", han explicado.

[El espectacular cambio físico de Estopa: visitan el Hormiguero antes de celebrar los 25 años de la banda]

A lo largo del programa, David Broncano hizo las clásicas preguntas a los hermanos Muñoz, que respondieron al dinero que tienen en el banco y al número de las relaciones sexuales que han mantenido en el último mes.

"No te podríamos decir la cantidad, pero cada vez que pestañeamos serían 1000 pavos", ha contestado José Manuel entre las risas del público. Mientras tanto, David quiso desvelar con qué frecuencia tiene relaciones sexuales. "F*** todos los días, cero veces". "Yo me tiré 9 años sin f***, pero después de la comunión ha sido un no parar", añadió.

Nueve años sin follar son muchos años sin follar. @estopaoficial pic.twitter.com/Gzilpb1oTN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 6, 2023

Para finalizar la entrevista, David quiso compartir con el público que cuando eran pequeños ambos compartían habitación, aunque se quedaban despiertos para esperar a que se quedase alguno dormido y pudieran "jugar al solitario".

Estopa tuvo la ocasión de interpretar dos de sus temas más conocidos: Por la raja de tu falda, Como Camarón y El día que tú te marches. Además, los hermanos contaron cómo fue ser pregoneros en las fiestas de Cornellà de Llobregat. "“Hicimos un homenaje a los bares de nuestra infancia", señalaron.

