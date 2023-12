Antonio Resines clama contra la amnistía: "Para tener un Gobierno no vale tener el voto con ciertas personas"

Antonio Resines ha querido dar su particular opinión sobre la Ley de Amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas Junts, ERC y EH Bildu. Y, como en otras tantas ocasiones, no se ha mordido la lengua: “Para tener un Gobierno no vale tener el voto con ciertas personas”.

Estas declaraciones las pronunció en el programa de RTVE Plano General donde hizo hincapié en que, más que la amnistía, “es mucho más grave el umbral de la pobreza”. Así respondió a la pregunta del presentador Jenaro Castro, añadiendo que “se supone que todo esto, con un Gobierno de izquierdas, se debería intentar solucionar. De hecho, se han solucionado muchas cosas que afectan a la capacidad adquisitiva de la gente”.

Resines, socialista convencido, fue tajante al indicar que “no vale, en absoluto, que si alguien ha cometido un delito, sin ningún motivo, se le perdone ese delito”. Y ha matizado: “Por cierto, todos los gobiernos han hecho otros tipos de amnistías o enjuagues”.

Contra la Constitución

El popular actor hizo una serie de valoraciones respecto a la amnistía. “Una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Sí se cometieron delitos. Sí se conculcó la Constitución y se fue en contra de muchos artículos de la ley que nos rige a todos”.

Por tanto, y según su entender, “no entiendo por qué se le va a dar una amnistía a unos tíos… No es de recibo. En serio”.

[Concha Velasco, la mujer que vivió el espectáculo como nadie en televisión]

Palabras de “un socialdemócrata de toda la vida”. Y recalcó que “no vale para tener un Gobierno contar con los votos de determinada gente. Esa gente no le interesa nada del resto. Y como yo sí he votado al PSOE, lo puedo decir”.

Como también dijo, respecto a la ideología de partidos como PNV y Junts, “que son de derechas de toda la vida”. Mientras que sobre EH Bildu afirmó que “no son socialdemócratas, son otra cosa. Siguen siendo gente que viene de un sitio espantoso, son los continuadores políticos de ETA. A la gente se le ha olvidado esto y lo que estoy diciendo no es un discurso de derechas, es un discurso realista”.

Sigue los temas que te interesan