Así ha sido la última escena de 'Cuéntame cómo pasó': las claves del histórico cierre de la serie de TVE

Una de las preguntas que los seguidores de Cuéntame cómo pasó se han hecho en los últimos tiempos es cómo se las ingeniarían los guionistas para cerrar una serie que ha estado en antena la friolera de 22 años. Este miércoles, por fin resolvimos la duda con la emisión del último capítulo de la ficción, el 413, que llevaba por título Carlos. El Heredero. ¡OJO, SPOILERS!

Muchos seguidores de la serie pensaban que la mejor forma de bajar el telón era poner a los Alcántara delante del televisor viendo el comienzo de su propia serie el 13 de septiembre de 2001. Pero no ha sido así, pues en la última escena se ha querido incidir en el valor de la amistad, con el reencuentro de Carlos, Josete y Luis, aquellos niños que jugaban en el descampado de San Genaro.

Así, los personajes de Ricardo Gómez, Manu Dios y Santi Crespo vuelven a coincidir tiempo después, pues tan sólo continuaba trabajando, como actor y guionista, el segundo de ellos. Emocionados, los tres rememoran su infancia, aunque el paso de los años hace que tengan los recuerdos un poco dispersos.

"¿Os acordáis la cantidad de horas muertas que hemos pasado aquí, en el banco?", pregunta Josete haciendo reír a Carlos: "¿Pero qué dices del banco? Si este banco no estaba aquí cuando éramos pequeños". "¿Cómo que no?", se extraña el hijo de Clara. "¡Que no, macho! Dónde pasábamos el día era en el descampado", aclara Luis. "También, pero este banco...", insiste Josete, a lo que Carlos se lo aclara de nuevo: "¡Que no existía, era el camión tío".

Es entonces cuando Luis les dice que el camión sigue estando allí. "¿Vamos a verlo? ¿Quéréis?", pregunta Carlos a los que sus colegas acceden. "Vamos a verlo, por favor", confirma. Mientras se dirigen al descampado recuerdan la bodega de Tinín y continúan con la nostalgia. "La de cosas que hemos pasado aquí juntos", dice Carlos, a lo que Luis le contesta: "Algún día tendrías que escribirlas". "Y a eso quien le va a importar hombre", zanja el mediano de los Alcántara.

Pero, el últimísimo plano es el que aparece la primera cabecera que tuvo Cuéntame en las televisiones del videoclub del barrio. Una forma de cerrar el círculo, tal y como recuerda la voz de Carlos. "El 13 de septiembre de 2001, dos días después de los atentados de Nueva York, se emitió el primer capítulo de una serie que nos iba a cambiar para siempre". De fondo, se escucha el tema En cualquier fiesta de La Mode.

Escribir la última escena de una serie con tanto recorrido no es fácil y, seguramente, a más de uno se haya quedado un poco decepcionado porque piense que este final no esté a la altura del capitulazo que le precede. Y quizás, porque esos se habían hecho a la idea de que la despedida ya estaba escrita y que sí o sí tenían que ser los Alcántara viendo su serie.

Quizás ese haya sido el motivo por el que los guionistas han decidido dar otro final, para desmarcarse de lo que todo el mundo creía que iba a pasar. Eso sí, haya quien también opine que la escena se haya dejado el final un tanto descafeinado y que, ya que los tres amigos van al famoso camión, qué mejor que acabar la serie con los tres subidos en él. Explicado en palabras, es como ofrecer un caramelo a un niño para después quitárselo y dejarle con las ganas.

Pero, ¿por qué no se ha grabado esta escena si hasta lo verbalizan? El motivo podría ser bien sencillo. Los seguidores de la serie con más memoria recordarán que esa secuencia ya se hizo con motivo del adiós del personaje de Carlos, en el capítulo 348, el último de la temporada número 19, emitido el 29 de noviembre de 2018, o sea, hace cinco años. ¿Casualidad?

