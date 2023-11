El verdadero motivo tras la salida de Juan Echanove de 'Cuéntame': por qué dijo adiós a Miguel Alcántara

La familia Alcántara se despide para siempre. Esta noche, TVE emite el último capítulo de una de las series con más éxito y repercusión de la historia de España. Tras más de 400 capítulos repartidos en un total de 23 temporadas, Antonio, Mercedes, Inés, Toni, Carlos, María y Herminia ponen punto final a sus aventuras en el mítico barrio de San Genaro. Como no podía ser de otra manera, TVE ha preparado un final a la altura de la importancia de la serie. Y ha sido precisamente por este motivo por el que esta temporada de Cuéntame ha contado solo con siete capítulos, uno dedicado a cada uno de los miembros de los Alcántara.

Esta noche será el turno de Carlos. Tras conocerse a lo largo de la temporada el desenlace del resto de sus familiares, el protagonista y narrador de la serie regresa a España para disfrutar de los últimos días de vida de su abuela Herminia. De hecho, así lo ha revelado TVE en los avances que ha emitido en los últimos días, donde se puede ver a Carlitos entre lágrimas manteniendo la que quizás pueda ser su última conversación con su querida abuela.

Pero los miembros de los Alcántara no serán los únicos que tendrán un papel importante durante el último capítulo de Cuéntame. Y es que la realidad es que también habrá espacio para despedir a otros personajes míticos de la serie, como son por ejemplo Josete y Luis, los dos amigos de la infancia de Carlos. Muchos de ellos darán hoy el adiós definitivo a la serie, al igual que hicieron en su día otros personajes que ya no están presentes en la ficción, como son por ejemplo Pili (la amiga de Inés), Josefina (la amiga de Herminia), Desi (el marido de Clara) o Miguel (el hermano de Antonio).

Juan Echanove en 'Cuéntame'. RTVE

Y es que han sido muchos los personajes que han pasado a lo largo de las temporadas por la serie. Algunos lo hicieron de una forma más superficial. Sin embargo, hubo otros que, a pesar de aparecer en la ficción como personajes secundarios, lograron hacerse su hueco y conseguir un papel fundamental en la serie. Fue el caso de Juan Echanove, que durante varias temporadas interpretó el papel de Miguel, el hermano de Antonio Alcántara.

Miguel llegó a la serie cuando Cuéntame contaba la historia de España en 1973. Por aquel entonces, se había separado de su mujer y había decidido volver a San Genaro para entregar un maletín que contenía dinero para liberar a Salvador Puig, el último ejecutado por la dictadura franquista.

[Esta es la razón por la que Ricardo Gómez dejó el papel de Carlitos Alcántara en 'Cuéntame']

El hermano de Antonio acaba quedándose en España y comienza a ser uno más de las aventuras diarias de los Alcántara: compra un taxi a medias con Ramón, comienza un romance con Paquita, la sobrina de Mercedes, se quedan con el mítico bar del barrio e incluso llega a convertirse en un millonario de lujo que vive en Benidorm gracias a la herencia que su mujer recibe de su padre Anselmo.

Sin embargo, para sorpresa de muchos y tras un altercado provocado por el secuestro de su hija Diana, Miguel sufre un infarto y fallece. Una noticia que dejó boquiabiertos a los espectadores, que tuvieron que dar el adiós definitivo al mítico hermano de Antonio Alcántara. De hecho, su despedida fue una de las escenas más emocionantes de la serie. Como seguidor del Atlético de Madrid, sus cenizas fueron esparcidas en estadio Vicente Calderón.

Juan Echanove en Cuéntame.

El mismo día que se emitió el capítulo de la muerte de Miguel, Juan Echanove publicó un incendiario mensaje con el que dejaba entrever los motivos que habían provocado su salida de la serie. "Último día en Cuentame como pasó. Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todos los que me seguís más de cerca. No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo, etc. La vida sigue", publicó por aquel entonces.

Sus declaraciones desataron la polémica y sembraron los rumores sobre el posible despido del actor en la serie. Y de hecho, así lo confirmó el mismo durante una entrevista a Cadena Ser, donde desveló los motivos de su salida de Cuéntame. "Me han dicho que no tienen suficiente personaje para tan gran actor pero el día que yo he terminado de trabajar no me han dicho ni adiós", aseguró en Hoy por Hoy.

El propio actor aseguró que le comunicaron la salida "en diferido", algo que provocó en él "un cabreo de mil pares de cojones". "Últimamente se nos olvida que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hacen. Las personas somos un tanto por ciento de materia y otro tanto por ciento de sensibilidad", aseveró.

