Por qué el piloto Fernando Alonso estaba nominado y se ha llevado un galardón en los Premios TikTok 2023

La plataforma TikTok celebró este miércoles su tercera gala de unos premios en los que la red social ha vuelto a premiar, de nuevo, el trabajo y esfuerzo de los mejores creadores de contenido de España. Después de dos años imbatible, el tiktoker Peldanyos consiguió arrebatarle el puesto a Lola Lolita y se hizo con el premio a TikTok Star del Año. Sin embargo, este no fue el único galardón que se entregó en la gala. Carlos y Mariang por su podcast 'La Pija y la Quinqui' o el cantante Quevedo por su gran año musical también fueron algunos de los premiados de la gala.

Pero si ha habido un nombre que ha destacado en las últimas semanas por la inclusión en una de las categorías que iba a premiar la plataforma TikTok era el del piloto Fernando Alonso. El asturiano, junto a Laura Escanes, la futbolista Maitane López, el tenista Carlos Alcaraz o el diseñador Juan Avellaneda, estaba nominado a la categoría 'Figura del Año'. Y gracias a los votos de los usuarios de TikTok, Alonso se convirtió en el ganador del premio.

Por motivo de sus compromisos profesionales, el piloto asturiano no pudo estar presente en la gala. Sin embargo, quiso agradecer a todos sus seguidores y por medio de un vídeo todo el apoyo que recibe cada día a través de TikTok. "Hola a todos, me gustaría estar con vosotros, pero compromisos profesionales no me permiten estar ahí. Quería agradecer el premio en la plataforma de entretenimiento como TikTok y me hace muy feliz recibir este premio", explicó.

FERNANDO ALONSO gana el premio a FIGURA PUBLICA del año en los #PremiosTikTok de @TikTok_ES 2023 pic.twitter.com/22DdyEEt4M — CJotenses (@CJotenses) November 22, 2023

Muchos se preguntarán el motivo por el que Fernando Alonso recibió este galardón de los Premios TikTok 2023. Y la respuesta no es otra que la continua actividad del piloto como usuario de la red social en lo relativo a la creación de contenido.

Desde que el pasado 10 de febrero se abriera su cuenta, el piloto ha querido mostrar su lado más personal a través de las publicaciones que realiza en TikTok. Muchas de ellas están relacionadas con el deporte y, como no podía ser de otra manera, con la Fórmula 1. Pero el asturiano también ha demostrado en los últimos meses que quiere mostrarse tal y como es y, por ello, ha 'tirado de humor' en muchas ocasiones a través de sus vídeos.

Es el caso del revuelo surgido en torno a la cantante Taylor Swift. Durante unas semanas, fueron muchos los usuarios que especularon sobre una posible relación entre ambos. Ante lo ocurrido, el asturiano prefirió utilizar el humor y, siguiendo el rollo a sus seguidores, publicó en TikTok un vídeo reaccionando mientras escuchaba un tema de la cantante interpretado por él a través de la inteligencia artificial.

Y ese no fue el único guiño que el piloto hizo a la estadounidense. También publicó un vídeo en el que aparecía en el gimnasio levantando pesas de 22 kilos mientras escuchaba de fondo la canción '22' de Taylor Swift. En definitiva, contenido cómico con el que Fernando Alonso, a sus 42 años, ha conseguido ganarse al público más joven de la plataforma.

Desde que se creó su cuenta, el asturiano ya suma 1,5 millones de seguidores. Ahora, tras haber recibido el premio 'Figura del Año', el asturiano puede tener por seguro que continuar creando contenido en redes sociales le hará seguir estando en el 'top' mundial de la plataforma.

Fernando Alonso, la Pija y la Quinqui, Quevedo o Peldanyos no fueron los únicos premiados en la gala. Otros de los nombres más sonados que también recibieron su galardón fueron el streamer DjMariio, en la categoría Gaming, el tiktoker Carlos García, en la categoría Comedia o Nil Ojeda en la categoría Entretenimiento.

