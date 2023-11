Florentino Fernández rompe a llorar tras una experiencia paranormal en 'Got Talent' con su madre fallecida

Got Talent ha llegado a su primera semifinal, dejando el teatro Apolo de Madrid por un plató más grande. En esta segunda fase, Incertum volvió a hacer alarde de su supuesto poder de mantener contacto con los espíritus. Ya en las audiciones, el ilusionista usó un truco de magia con el que, supuestamente, logró que Edurne se comunicase con su abuelo muerto. En esta ocasión, ha sido el turno de Florentino Fernández, quien no pudo reprimir las lágrimas tras recibir un presunto mensaje de su madre fallecida.

El ilusionista, quien se ve como “un ente entre este mundo y el más allá”, expresó que su cuerpo es, para él, “un canal por el que se unen dos realidades”. Para transmitir esa experiencia extraordinaria, Incertum eligió al azar a uno de los cuatro miembros del jurado, siendo el cómico el seleccionado. El mago le pidió que hiciese una pregunta y éste dijo que quería saber cuándo iba a morir y si iba a ser pasados los 100 años.

Flo subió al escenario, sentándose alrededor de una mesa en la que había tres cajas. Incertum le pidió que pusiese su mano izquierda en la mesa, para después pedirle que la pusiese encima de una vela encendida, notando el calor. Tras decir unas palabras, el ilusionista le volvió a pedir que repitiese la acción, con el humorista declarando que, esta vez, no sentía el calor de la vela. “Ahora somos tres, continuemos”, dijo Incertum. Tras ello, éste le pidió a Flo que eligiese entre una de las tres cajas, con una en la que estaría la respuesta a su pregunta.

Incertum le pidió que se pensase bien cuál caja elegiría, dado que las otras dos podían llevarle “a la muerte al instante”. Con el humorista visiblemente perplejo, el humorista eligió la caja. “Tu ángel guardián, presente ahora, te guiará en tu decisión”, dijo el ilusionista. El cómico eligió la caja de en medio y metió su mano derecha, sacando una libreta con un mensaje. “Timi, hijo, yo no puedo decirte eso”, leyó en voz alta Fernández.

Florentino Fernández e Incertum en 'Got Talent'.

El actor reconocía que la letra era de su madre, quien falleció el 10 de agosto de 2020. El humorista estaba sin palabras y ya podía verse en su rostro un gesto afligido. Incertum le mostró lo que había en las otras dos cajas, estando dos escorpiones en ambas, cuyo veneno le hubiera matado. “Flo, alguien ha venido a protegerte esta noche. Pero ha llegado el momento de despedirse”, le dijo el ilusionista a Flo, pidiéndole que cerrase los ojos y que se despidiese mentalmente de su madre.

Ya en ese momento, pudo verse al humorista con lágrimas en los ojos. Finalmente, Florentino Fernández apagó la vela, terminando con la sesión. El actor volvió a su asiento entre el jurado y pudo serenarse. “Mi madre falleció de manera inesperada, no me dio tiempo a despedirme de ella. Esta conexión me ha servido para que mi cerebro le dijera todo lo que la he querido siempre”, confesaba emocionado después.

