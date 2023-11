Telecinco censura la pelea entre Alex Caniggia y Gustavo Guillermo en ‘GH VIP’: “No la vamos a emitir”

Este miércoles, GH VIP voló por los aires. El patinador Javier Fernández abandonaba de forma voluntaria la competición, y a eso se sumaba la expulsión disciplinaria de Alex Caniggia y Gustavo Guillermo. Sin embargo, no se pudo ver imágenes del conflicto, ni se dio una clara versión de lo sucedido. Todos los programas de Telecinco, a lo largo de la jornada de este jueves, invitaban al público a sintonizar la gala de Halloween para descubrir qué pasó.

Después de cebar un poco lo que sucedió, se fueron dando explicaciones. Alex Caniggia explotó contra José Antonio Avilés, y Gustavo Guillermo se metió por medio, lo que provocó un enfrentamiento entre el argentino y el chófer de María Teresa Campos. Sin embargo, la organización ha decidido no mostrar el incidente en cuestión.

“No hemos puesto las imágenes porque no son gratificantes. No vamos a poner las imágenes porque no es buen ejemplo”, explicaba Marta Flich sobre el conflicto, después de entrevistar a los dos concursantes, que ya han firmado la paz. Tras conectar con la casa, la presentadora señaló cómo hay “comportamientos inapropiados que no aceptamos. Esto no se puede volver a repetir. También sé que este triste desencuentro ha provocado una gran fractura entre vosotros, y debéis apostar por la convivencia. Estáis en GH, sois unos privilegiados” explicaba. Y es que los concursantes, en este momento, prácticamente no se hablan los unos con los otros. “No os pedimos que seáis los mejores amigos, pero al menos que haya comunicación entre vosotros”, solicitaba Flich.

En el epicentro del conflicto se encontró José Antonio Avilés, quien no fue expulsado. Y esto provocó que ya haya gente dentro de la casa que lo considere “intocable”, como Laura Bozzo. Lo mismo sucedía fuera del plató, donde colaboradores o concursantes ya expulsados, como Albert Infanten, señalaban al cordobés como un generador de conflictos y malestar.

En las redes sociales, los espectadores no se han tomado nada bien esta censura de imágenes, y más teniendo en cuenta que la señal 24 horas se cortó durante dos horas en la noche del miércoles. En teoría, ambos han vivido un simple forcejeo, sin agresión, tal como aseguró Flich, pero resulta igualmente llamativo que no hayan querido enseñarlas, cuando esa es la esencia del programa.

Como amante de este formato desde hace años, digo que no queremos CENSURA. Este formato nos debe mucho a la audiencia y lo siento, no puedo entender la decisión de no emitir las imágenes y pretender convertir GH en un programa "blanco y familiar".#GHVIPGala8 — Álex (@alexx_secret) November 2, 2023

¿Cómo que no vais a emitir las imágenes? Ayer nos comimos dos putas horas de censura y hoy nos tragamos la mitad de la gala (encima de Halloween) para nada. Mediaset me cago en tus putísimos muertos qué manera de destrozar un formato como GH. #GHVIPGala8 — Rzdn (@Rzdn3) November 2, 2023

Censurar las imágenes de un reality cuya gracia es precisamente que no haya censura. A los de #GHVIPGala8 se les ha ido la cabeza. — Elyseo58 (@Elyseo58) November 2, 2023

La censura que ahí en este programa no es normal. Esto ya no es GH ni la vida en directo es manipulado por tele5 #GHVIPGala8 — Cristian (@cristianvalsan) November 2, 2023

