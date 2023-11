¿Qué ha pasado en ‘GH VIP’? Las razones de la expulsión disciplinaria de Alex Caniggia y Gustavo Guillermo

La gala de este jueves de GH VIP arrancó, como no podía ser de otra manera, con el tema del momento. El día antes, la organización expulsó de forma disciplinaria a Alex Caniggia y Gustavo Guillermo, pero no desvelaron las razones y censuraron la señal 24 horas, para guardarse así los contenidos.

“Sobrepasaron todos los límites. Obligaron a la organización a expulsarlos”, desvelaba Marta Flich. Así, se vio brevemente cómo, en el confesionario, anunciaron a ambos habitantes que su aventura en el programa acababa ahí. “Están en Telecinco, pero no se han visto, permanecen en salas separadas”, añadía la presentadora, dando a entender que hubo un fuerte conflicto entre ambos. “Hay comportamientos que no son compatibles con las normas de convivencia y ellos sobrepasaron los límites permitidos”, insistían.

Todo comenzó antes de las diez de la noche del miércoles. En un vídeo se vio cómo discutieron por comida, pues José Antonio Avilés estaba cocinando un gazpacho cuando, en teoría, nadie iba a cenar. Entonces Laura Bozzo amenazó con tirar una caja de huevos al jardín. “Cada cual que haga lo que le dé la gana, a partir de hoy no hay reglas acá”, decía la peruana.

La tensión entre los dos grupos continuó en pleno auge. Gustavo Guillermo criticó el victimismo que hay en la casa, y José Antonio Avilés decía que no debería hacerles la comida al otro equipo. El programa continuó emitiendo una sucesión de imágenes en la que la tensión iba en aumento, de forma muy rápida. En el plató, Albert Infante, Luca Dazi o Yola Berrocal cargaban contra Avilés por cómo “come la cabeza” a sus compañeros.

En el momento que anunciaron la expulsión, Alex se lo tomó con filosofía y un escueto “bueno”. Gustavo, sin embargo, se sorprendió muchísimo, pues decía que él solo fue a separar a sus compañeros, y que él es la persona “más tranquila del mundo”. Entonces se derrumbó, se tapó la cara con las manos y dijo que si tenía que pedir perdón, lo haría. Al anunciarse a los concursantes las expulsiones, Laura Bozzo dijo si no expulsarían a Avilés, como persona que enredó todo. "Vinimos a hacer un concurso de convivencia, y esta noche se nos ha ido de las manos", dijo el súper.

El primero en llegar al plató a contar su versión es Alex Cannigia, quien admitía que se veía como finalista. “Estoy acá por mal comportamiento, tuve una mal reacción. Fue por Avilés, que siempre va y mete mierda”, decía el argentino. Marta Flich apuntaba que cruzó líneas, y ahí se disculpó. “Avilés atacó a Laura y no voy a permitirle que le falte el respeto y menos a una mujer mayor”, narraba, sin que el programa hubiese emitido todavía las imágenes. La presentadora habló entonces de “un forcejeo” y un “contacto físico”, aunque no hubo agresión, pero que el programa no podía permitir eso. “Como me expulsaron a mí, también estuvo bien que expulsaran a Gustavo, pero también que expulsaran a Avilés”, pedía el experto en realities. Aseguró entonces que le pediría disculpas a Gustavo, que pasaba en ese momento al plató, y se fundía en un abrazo con su compañero.

“Se nos fue de las manos. Yo entré a llevarme a Avilés, Alex me vio, nos encaramos y es una cosa que no hay que hacer. Yo a Alex le aprecio y le quiero”, detallaba el que fuese chófer de María Teresa Campos, que cree que será amigo de Alex fuera de Guadalix de la Sierra.

“No hemos puesto las imágenes porque no son gratificante. No vamos a poner las imágenes porque no es buen ejemplo”, terminaba diciendo Marta Flich sobre el conflicto, que parece zanjado fuera de la casa.

