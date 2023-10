Mercedes Mila cuenta la verdad sobre su fichaje por RTVE y se atreve a criticar a sus jefes: "Ha faltado valentía"

Mercedes Milá todavía no ha estrenado su nuevo programa en TVE y ya está dando de qué hablar. La popular periodista fue entrevistada por María Escario en el espacio de La 2 RTVE Responde. Allí contó cómo se fraguó su vuelta a la radiotelevisión pública después de 33 años para presentar No sé de qué me hablas.

"Ha sido muy emocionante volver a Prado del Rey porque para mí era como el faro de mi trayectoria profesional", dijo primero la Milá para después contar la "verdad" sobre su fichaje. "Yo vuelvo a la pública gracias a José Pablo López, el director de Contenidos Generales". La presentadora desveló que el directivo concertó una cita tras ponerse en contacto con Zanskar, la productora para la que trabaja: "Fuimos a comer y me pareció un tío de tal categoría que dije: 'Si alguna vez me pide que vuelva, vuelto".

"Entonces Movistar cesó la colaboración conmigo. Y aquí estamos. Yo vuelvo por la fe de una persona, cosa en la que creo muchísimo", expresó a Escario, alabando el trabajo que está haciendo José Pablo López, que ha llevado a La 1 a ser la segunda cadena más vista, por delante de Telecinco.

Pero la Milá es mucha Milá. La periodista no se calló a la hora de criticar a la televisión pública, al reconocer que ha atravesado por "momentos muy duros". "Ahora parece que la cosa está mejor, pero yo no vuelvo por eso. Pero es una filosofía que, si se cumple, es mi filosofía".

La mítica presentadora de Gran Hermano llegó a comprometer a María Escario, la Defensora de la Audiencia de la Corporación. "Muchas veces ha faltado valentía por parte de las autoridades de RTVE porque como están tan pendientes del Parlamento. Lo más importante en la televisión pública y en todas, es la libertad. Yo por suerte siempre trabajé libre, en esta empresa jamás me censuraron una entrevista, no tuve ese problema", comentó.

Mercedes Milá no ahondó en detalles de su nuevo programa, pero sí puntualizó que el público potencial es el más joven, al que intentará que comprenda la historia más reciente de España. Ella misma se encargó de decir quién es, por si los chavales de hoy día lo desconocen: "A mí me ha ayudado mucho [en redes sociales] Paco Umbral porque, aunque lo pasé fatal, se ha reproducido mucho el vídeo de 'he venido a hablar de mi libro'. Y otra cosa que me ha ayudado es Gran Hermano, que es la producción de mi vida. Estuve en él 16 años y me veía mucha gente joven".

