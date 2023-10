Sonsoles Ónega impacta al confesar que "lloraba por las noches" cuando trabajaba en Telecinco

Cuatro días después de ganar el Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada, Antena 3 emitió el programa de Joaquín, El Novato en el que el exfutbolista del Betis entrevistó a Sonsoles Ónega. La presentadora, que aterrizó en Antena 3 el verano pasado, sorprendió a los espectadores al sincerarse sobre lo mal que lo pasaba durante su última etapa en Telecinco.

Fue cuando desde Mediaset España se decidió que la periodista saliera de informativos para presentar un magacín, Ya es mediodía, algo que califica como un "momento clave" de su carrera. Hay que recordar que por entonces Sonsoles trabajaba como cronista parlamentaria. "Creía que a la gente que presenta programas tiene atributos físicos evidentes, como la altura".

"Evidentemente, yo sabía que tenía que coger ese tren, pero no estaba segura de que fuera a estar a la altura", confesó. "El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y me preguntaba: '¿Pero, qué necesidad?", contó a Joaquín reconociendo la angustia que sintió.

"Yo sabía hacer mis crónicas, mi 25 segundos para Pedro Piqueras y el oficio que implica ser reportero, pero el plató tiene otras reglas", añadió. "Lo de la audiencia también pesa, porque piensas que si no hay un buen dato, es por tu culpa. Era enfrentarme a lo desconocido".

Lo cierto es que, pese a que todo el mundo creía que Sonsoles estaba llamada a ser la heredera de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco, Atresmedia dio un golpe de efecto maestro fichándola y ahora es una de las estrellas del grupo, al liderar las tardes con Y ahora, Sonsoles frente a TardeAR, el infoshow de Ana Rosa.

La periodista también habló de lo "complicado" que le resultó hacer entretenimiento, pues el grupo de Fuencarral también la probó como presentadora de realities, La casa fuerte. "Fue una experiencia enriquecedora que me permitió valorar lo difícil que es hacerlo porque mantener cuatro horas de la atención de la gente es complicado".

Sobre las críticas que recibió, Sonsoles expresó lo siguiente: "Yo tenía un perfil muy marcado de periodista de actualidad y hubo gente que me criticó. Ahí te das cuenta de que los prejuicios lo único que hacen es penalizarte. Tú vas a seguir siendo tú, haciendo un reality, un programa de actualidad o estando de reportera en la calle".

