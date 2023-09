Jorge Javier Vázquez a Lydia Lozano y Belén Esteban: “Os veo y me doy cuenta de lo que os echo de menos”

El programa Cuentos chinos ha comenzado su emisión este lunes hablando del funeral de María Teresa Campos. Y es que la familia de la difunta comunicadora la vuelto a organizar una misa en su recuerdo, esta vez, en Madrid. Así, el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez mostró a Terelu Campos y Carmen Borrego, así como a otros miembros del clan, entrando a la Parroquia Santa María de Caná, ubicada en Pozuelo de Alarcón.

Tras un breve vídeo, Cuentos chinos ha contactado en directo con Lydia Lozano y Belén Esteban. Este ha sido el primer reencuentro de ambos ante las cámaras desde que trabajaban juntos en Sálvame, programa que Jorge dejó por baja médica en el mes de mayo. “Me he emocionado mucho cuando he hablado su nieta Carmen, y cuando ha cantado Miguel Poveda”, decía Belén Esteban. La que fuese ganadora de GH VIP quiso destacar que “estamos aquí por María Teresa. Me alegra mucho saludarte Jorge, la pena saludarnos en estos momentos”.

La charla continuó con algunos detalles más del funeral, como que Terelu Campos ha dedicado “unas palabras muy bonitas a su madre, que vino con 40 años a Madrid, cuando eran los 80. Contado la historia de María Teresa cuando llegó a Madrid a ellas las dejo en Málaga y que para ella fue muy duro”, siguió narrando Belén.

Lydia Lozano destacó cómo había echado de menos a Jorge Javier Vázquez en el funeral. “Está trabajando”, le corregía Belén. “Ya lo sé, está en directo”, le respondía su compañera, que continuó explicando cómo Vázquez se crió viendo a la Campos en televisión y lo contó en uno de sus libros. “Y digo: qué pena. Bueno, mira, es trabajo, que eso es maravilloso, no has venido por trabajo”, le felicitaba.

Jorge Javier entonces recordaba cómo María Teresa Campos también hizo la primera entrevista a Belén Esteban en televisión. “Con la de desaparición de Teresa parece que desaparece un poquito de nuestra memoria de nuestro corazón”, valoraba Vázquez. En un momento dado, Lydia y Belén quisieron que la cámara captase a alguien más que estaba con ellas: Pilar Vidal, quien estaba trabajando con el móvil. “No la saques mucho, que está en otra cadena”, pidió Vázquez, sin demasiado humor. Antes de que acabase la conexión, el de Badalona hizo una declaración de afecto a las que fueron sus compañeras. “Ahora que ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos”, les dijo.

“Una cosita. A casita, que os conozco”, bromeaba Jorge antes de finalizar la comunicación. Belén Esteban entonces le corrigió: se iban a ir a un bar, a un reservado que ha pedido Terelu, “y vamos a brindar por María Teresa Campos”. “Por María Teresa Campos”, finalizaba el presentador.

