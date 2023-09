Xavier Sardà relata el maltrato que recibió de un profesor: “Te daba una hostia que te enclaustraba”

La violencia en los centros escolares, y en concreto, la que ejercen los alumnos hacia los profesores han sido uno de los temas que este lunes se han comentado en el magacín TardeAR de Telecinco. “Preguntamos: ¿están desprotegidos los profesores en las aulas?”, lanzaban en el programa desde un vídeo, para dar paso a la mesa en la que estaban como colaboradores Xavier Sardà, Madame de Rosa, Vickty Martín Berrocal y Lolita Flores.

“Bueno, los profesores en el aula, los policías en la calle….” opinaba Ana Rosa Quintana, mientras otros de los colaboradores mencionaban cómo se ha perdido el respeto. “Yo quiero tener 80 años y no quiero ser una mujer gruñona. Y quiero ser moderna. Entonces, eso de que ahora se ha perdido los valores…. Yo creo que es un poco la sociedad, los padres. Creo que somos un poco más permisivos y eso hace que le quites autoridad al profesor”, explicaba Madame de Rosa, nombre con el que se conoce a influencer Ángela de Rosa. La creadora de contenido introducía entonces cómo a veces a ella en el colegio le regañaban, “o a ver, que no está bien, a más de uno nos pegaban, que eso no se debe hacer, por supuesto que no”.

Eso sirvió como pie a su compañero Xavier Sardà para contar un caso personal. “Perdona, somos de generaciones distintas. A nosotros nos metían unas hostias. El de matemáticas, el señor Méndez, que si tiene algún heredero tenga mal recuerdo de su abuelo. Te daba en la cabeza una hostia, que en la pizarra te quedabas enclaustrado. Ahora estamos en otra situación”, narraba el que fuese presentador de Crónicas Marcianas. Además, mencionó que esa violencia sucedía “en una academia particular de pago, para lo que era la posibilidad de mi familia”, y que allí es donde le daban “unas hostias de verdad”.

[A Telecinco se le atraganta la semana en audiencias: así le ha ido a sus nuevos estrenos]

Ana Rosa Quintana opinaba que eso que estaba describiendo era “un horror”, pero que “gracias a Dios pasó esa época. Pero tampoco es normal que ahora las hostias se las den a los profesores”. Sardà entonces volvía a tomar la palabra para, sencillamente, destacar que no todo el tiempo pasado fue mejor.

Vicky Martín Berrocal, Ana Rosa Quintana y Lolita Flores coincidieron en que a ellas nunca les pegaron en el colegio. La hija de Lola Flores, sin embargo, sorprendió con otro tipo de abuso que cometía un docente con ella. “A mí me levantaba la falda el de matemáticas, el señor Galindo. Hola, señor Galindo”, dijo con ironía, mirando a la cámara, y detallando que se lo hacía a ella y “a todas las niñas cuando salíamos a la pizarra”, y que ella ya contó ese episodio en un libro.

Sigue los temas que te interesan