Antonio Lobato se disculpa por su comentario sobre Michael Schumacher: “ No quise hacer una broma”

El locutor de Fórmula 1 Antonio Lobato ha utilizado sus redes sociales este lunes para disculparse con el público. Y es que tras la carrera de este domingo, que se pudo disfrutar en Movistar+ y Danz, realizó un comentario en tono de humor sobre Michael Schumacher que levantó ampollas entre los espectadores, y que pronto se hizo viral.

Todo sucedió mientras Lobato bromeaba con Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella sobre los títulos mundiales de los grandes de la historia de ‘El Gran Circo’. “Que tiemble Adrian Newey”, decía Cuquerella en tono distentido. “Que tiemble Schumacher”, respondía por su parte Lobato justo después. Y a continuación corregía sus palabras: “Michael no está para temblar”. Hay que recordar que el siete veces campeón del mundo sufrió un terrible accidente en el año 2013, y todavía no se ha recuperado del mismo.

Consciente de su desliz, Antonio Lobato asegura que no se arrepintió de mencionar a Schumacher, “pero en el momento de hacerlo a la hora de buscar un referente de leyenda pensé: tenía que haber dicho Lewis Hamilton, no tenía que meter a Michael en este tono de broma. Quise corregir, y en ese momento me salió la frase...”, aseguraba el comunicador.

[Antonio Lobato: "Es difícil narrar las batallas entre Alonso y Sainz, cruzo los dedos para que no se toquen"]

Así, asegura que quienes quieren escuchar el momento sin malicia (“con ‘oídos limpios’”), se darían cuenta de que “trato de frenar, lo que pasa es que me paso de frenada y digo una expresión que no es buena”. “No quise hacer una broma, no quise reírme de Michael”, insiste el narrador deportivo que durante años estuvo vinculado a Mediaset.

Tras su reconocido error, Lobato afirma estar “muy jodido”. “Solo quiero pedir perdón para todas las personas que se hayan podido sentir mal por esa frase, fue un error y tengo que aprender, porque al final si sales en televisión estás expuesto”, continúa diciendo. Y termina su discurso lamentando que haya “mucha gente esperando a que cometas un error como este para hacerte daño”, preguntándose si les hizo mal en el pasado, o si quizá les duela “que yo haya estado en primera línea tantos años. No os preocupéis, intentaré no cometer más errores”, remataba.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Sigue los temas que te interesan