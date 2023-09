Agresión sexual frente a la cámara: las 'otras Isa Balado' que han sufrido abusos y vejaciones en directo

Martes, a mediodía. Isa Balado, reportera de 'En boca de todos', en Cuatro, conecta en directo desde el centro de Madrid. En medio de la intervención, un hombre le toca el glúteo. El presentador del programa, Nacho Abad, decía inmediatamente desde plató: "Este tío es imbécil, le acaba de tocar el culo". Ella lo ratificaba y seguía a duras penas con su trabajo. Al acabar, el agresor se despedía tocándole el pelo.

Poco después, no obstante, la policía lo arrestaba por la agresión frente a la cámara. Y las muestras de apoyo a la periodista llegaban desde el gremio -con Joaquín Prat, Risto Mejide, Carme Chaparro, Andrea Ropero y demás compañeros criticando la actitud- y desde la política, destacando los mensajes de Irene Montero o Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar escribía: "El machismo es lo que hace que periodistas tengan que sufrir agresiones sexuales como esta y que los agresores estén sin ningún tipo de remordimiento delante de la cámara. No puede quedar impune".

El comentario en plural no era en vano. Más profesionales han sufrido actos parecidos. Después del aluvión de quejas sobre la actitud del acosador y de lo que tuvo que aguantar la reportera, se han ido publicando otras emisiones en las que las periodistas han tenido que cortar o enfrentarse a algunas personas que estaban acosándolas.

La periodista del @CincDiesIB3 @JeroMut denuncia el masclisme en retransmissions: "Aquesta no va ser l’única agressió que vaig patir el dia del Firó. N'hi va haver més fora del directe. Al fet de ser periodista, s’hi afegeix el fet de ser dona”.



➡️ https://t.co/VxJfGd3Iv9 pic.twitter.com/OV8irGeXpW — IB3 Notícies (@IB3noticies) May 10, 2022

Uno de los casos más sonados fue el de María Gómez, reportera de Mediaset. En pleno Mundial de fútbol de Rusia, en 2018, le daban un beso en la cara y tenía que soportar reiteradamente agresiones sexuales por parte de hombres, sin consecuencias. Ella misma lo explicó en sus redes sociales: "Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo".

Verónica Sanz también mostró cómo en una Tomatina de Buñol pasó por momentos semejantes. "Aquí te tocan absolutamente de todo. Me están pellizcando el culo", decía a cámara entre una horda de gente. Y Sara Rincón, de La Sexta, resaltó un directo suyo en marzo de 2022. Entonces, desde el aeropuerto, un varón se acercaba a su lado. "En aquel momento recibí una oleada de críticas e insultos por condenar que un tipo hiciese amago de besarme", afirmaba, exhibiendo algunos de estos mensajes contra ella.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) June 30, 2018

Otros casos fueron los de Gema Soler o Jero Mut. Soler tuvo que esquivar a un hombre que intentó besarla mientras hacía un directo junto al estadio de Mestalla, en Valencia, el pasado mes de junio. Acto seguido, la profesional definió al acosador como "impresentable". Y Jero Mut, de la televisión local IB3, también expuso las agresiones que sufrió durante su cobertura de unas fiestas en Sóller (Mallorca) en 2022. Estaba entrevistando a unos jóvenes en directo cuando un hombre la agarró y quiso besarla.

Y también tuvo mucha repercusión internacional el acoso que sufrió la reportera colombiana Juliet Theran. En pleno directo desde Rusia, fue agredida sexualmente por un aficionado. Recibió un beso y un tocamiento del pecho. Su enfado quedó reflejado en las redes sociales, despertando una ola de solidaridad y las disculpas del acosador. "Lo siento muchísimo", le decía en un cara a cara posterior a través de Internet. A la brasileña Julia Guimaraes le ocurrió lo mismo. Ella llegó a decirle muy enojada a su agresor "nunca le hagas eso a una mujer. Respeta".

La periodista colombiana Julieth González ha sido acosada mientras hacía su trabajo: retransmitir en directo el Mundial. pic.twitter.com/uuyaXLfNVi — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 20, 2018

