Terelu Campos será la presentadora del homenaje a su madre en TVE y ficha como colaboradora de 'La Plaza'

Recientemente, Terelu Campos revelaba en Fiesta que tanto ella como Carmen Borrego estaban preparando el homenaje especial con el que rendirán tributo a su madre. Tras la muerte de María Teresa Campos, TVE anunció que emitirá este programa, que había descartado inicialmente Mediaset. Ahora se sabe que la madre de Alejandra Rubio será la encargada de presentarlo y, además, se convertirá en uno de los fichajes estrellas de La plaza de La 1, el magacín vespertino que prepara la pública con Jordi González.

Según informa Vertele, la periodista y otrora presentadora sustituta de Sálvame, ha optado por el ente público como su nueva casa. Tras rodar este pasado verano el docu-reality para Netflix al lado de varios de sus antiguos compañeros del desaparecido magacín de La Fábrica de la Tele; mucho se ha hablado sobre qué haría Terelu Campos. La muerte de su madre, una de las periodistas más queridas por la sociedad, ha provocado que tanto ella como su hermana estén apartadas de primera línea.

Sin embargo, Terelu mira hacia el futuro y, por ello, se ve lógico que sea la encargada de conducir el homenaje sobre su madre, con el que se realizará un extenso repaso a su carrera desde sus inicios. Pero esta colaboración con la pública no va a quedarse sólo en el tributo televisivo a María Teresa Campos; dado que la ex de Pipi Estrada se convertirá también en una de las colaboradoras de La plaza de La 1.

Eso sí, su desembarco no será inmediato. Según explica el mismo medio, Campos tiene un contrato de exclusividad con Netflix hasta que el docu-reality se estrene (su lanzamiento está previsto para octubre), por lo que no podrá incorporarse hasta que este formato desembarque en la plataforma, lo que implica que el homenaje especial sobre María Teresa no pueda emitirse tampoco hasta el estreno del docu-reality.

Terelu Campos y Jordi González en 'GH VIP 5'.

Fichaje sorpresa contra Antena 3 y Telecinco

El regreso de Campos de manera estable a la pública supondrá el regreso 30 años después de Terelu a la Corporación. Su último proyecto en TVE fue como copresentadora y productora de Pasa la vida, magacín que conducía su madre y que estuvo en emisión entre 1991 y 1996. Eso sí, no queda claro si habrá exclusividad en este paso a la pública, dado que, recientemente, Terelu, pocas horas después del deceso de su madre, concedió una breve entrevista en directo a Y ahora, Sonsoles, prometiendo que, "un día", se sentaría en el plató del magacín de Antena 3. Por otro lado, su lugar como tertuliana le hará enfrentarse contra Ana Rosa Quinta con TardeAR y la propia Ónega.

Por otro lado, TVE ya ha comenzado a lanzar las promos de La plaza de La 1. La pública ha lanzado un anuncio en el que Jordi González aparecía en un ascensor rodeado de mujeres y que finaliza con él mirando a cámara. "En nuestro programa vamos a escuchar, pero sobre todo, vamos a hablar. A hablar sin rodeos. A hablar claro", dice, mientras aparece el logo del nuevo magacín.

Su puesta de largo estaba previsto que fuese dentro de la programación del FesTVal de Vitoria, pero la muerte de María Teresa Campos provocó que se emitiese un especial en directo de Lazos de sangre que trastocó los planes de promoción. A pesar de no revelar una fecha en concreto, está el lunes 25 de septiembre como fecha filtrada para su desembarco en las tardes del primer canal de TVE.

