Terelu Campos rompe a llorar tras el funeral de su madre y aclara el motivo por el que no saludó a los malagueños

Terelu Campos (58 años) ha reaparecido tras la multitudinaria y emotiva misa en memoria de su madre, celebrada este pasado lunes, 11 de septiembre, en Málaga. "Agotada" tras una intensa semana repleta de emociones, la colaboradora, vestida de riguroso luto, ha sacado fuerzas para agradecer el cariño recibido en estos duros momentos.

"Muchas gracias a todos. Y simplemente, daros las gracias a todos los ciudadanos, a todos los malagueños que se han volcado con mi madre de una manera increíble. Eso es lo que nos llevamos, el patrimonio que ella nos ha dejado" ha expresado la primogénita de María Teresa Campos sin poder contener las lágrimas ante los micrófonos de Europa Press.

"Quiero agradecer a todas las personas que hicieron ese esfuerzo de acercarse hasta la iglesia de San Pablo, donde está su Cautivo, y hacerlo de todo corazón. Y en nombre de toda mi familia, no sólo en el mío, sino en el nombre de toda mi familia", ha añadido.

Terelu Campos en la misa en honor a su madre, celebrada en Málaga. Gtres

A pesar de la emoción del momento, Terelu también ha querido justificar su actitud en la misa funeral, respondiendo con contundencia a aquellos que han criticado su comportamiento esquivo con los cientos de personas que se acercaron a saludarla durante el acto religioso.

"Yo soy una persona claustrofóbica, quien me conoce lo sabe, y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le parece bien que no me parara a la entrada, lo siento mucho. Creo que hay algunas veces en la vida, cuando alguno hace determinados comentarios y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera, pero allá cada cual con su conciencia", ha apuntado dolida, pero sin dar ningún nombre.

De momento, Terelu permanecerá Málaga y, tal y como ha confirmado a la prensa antes de reencontrarse con los suyos, intentará "disfrutar aunque sea un poquito" con su familia.

Terelu Campos y Carmen Borrego en el último adiós a su madre en Málaga. Gtres

Tanto Terelu como su hermana, Carmen Borrego (56), han vivido una semana intensa y muy emotiva. Su madre, María Teresa, perdió la vida el pasado 5 de septiembre, pero no fue hasta este lunes, día 11, cuando enterraron sus cenizas en la Hermandad de la Paloma, una de las más cofradías más conocidas de la Semana Santa malagueña.

Más tarde, Terelu y Carmen, arropadas por su entorno más cercano, celebraron una misa funeral con aforo limitado, aunque rodeadas de malagueños que se acercaron a las inmediaciones del templo, en la parroquia San Pablo. Lo próximo será una despedida en Madrid, programa para el día 19 de septiembre en Pozuelo de Alarcón.

