‘El conquistador’ no es ‘Supervivientes’: arranca con un potente cásting y con Julian y Raquel brillando

La aventura más extrema de los realities del presente curso arrancaba anoche en La 1. Y es que se estrenó, al fin, El conquistador, con Julian Iantzi, el presentador durante años de su versión en la ETB, y Raquel Sánchez Silva a los mandos. Un concurso de competencia y convivencia que siempre ha tenido fama de ser muy extremo, y este lunes 11 de septiembre descubríamos por qué.

Se trata de una competición por equipos muy dinámica, con pruebas realmente complicadas. Quien piense que esto es la versión de la cadena pública de Supervivientes estaba francamente equivocado, pues son otros los principios, las dinámicas, el tono del concurso. Ahí se va a sudar la gota gorda, la forma física y las ganas de superación son cruciales en todo momento. De hecho, la primera eliminada ha sido una de sus participantes más conocidas en televisión, Pepitator. Aquella mujer de gran musculatura que se las hizo pasar canutas a Anabel Pantoja en Sálvame con dietas y entrenamiento, y que acabó tirando la toalla porque pareció no ser tan fuerte como ella misma se pensaba. Si ni Pepa Sanz, que fue apodada Pepitator porque parecía que era alguien con las capacidades de Terminator, ha logrado pasar el primer corte, ¿qué les espera a los demás?

[Patxi Alonso, la mente tras el éxito de 'El Conquistador': "TVE era el cliente ideal para adaptar el formato"]

En esta primera noche, otra concursante sufrió un percance. Se trata de la marbellí Perla, que tras un salto del equivalente de cinco pisos, sufrió un golpe en el pecho y tuvo que ser asistida por los médicos primero y trasladada a un hospital después.

La joven lloraba de dolor por la mala caída, pero también de impotencia. Ella quería quedarse en el concurso, pelear con su equipo verde, ser la mejor, que es para lo que había viajado al otro lado del charco. La cosa acabó en suspenso, y no sabemos si los médicos le permitirán seguir en la competición, o si tendrá que retirarse.

Ante las lágrimas de Perla por pensar que su sueño acaba, es inevitable pensar en Supervivientes, y en cómo muchos famosos hacen lo que sea para que los espectadores les larguen, o para que la organización les permita regresar a España en cuanto puedan por una lesión, picadura o lo que corresponda.

El casting, en principio, parece bien elegido. Además, se ha pescado en otros formatos como Pekín Express y el propio Conquis de la ETB para los equipos. Y no falta alguno que se robe el foco, como el barrendero y humorista sevillano Polvillo, que está llamado a ser el clásico perfil que te puede resultar hartible, pero que da vidilla a la convivencia.

Del mismo modo, también es un acierto absoluto el tándem formado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva. Él ha estado años haciendo este mismo programa en la televisión vasca y se las sabe todas, desde cómo tratar a los concursantes a cómo conectar con los que están en casa. Y lo mismo de Raquel, que tenía tablas de sobra en este tipo de espacios por su pasado en Supervivientes y el mencionado Pekín Express. “Parece ser que cuando me da un rayo de sol, viene la brisa, me pican los bichos y hay alguien gritando o alguien llorando en la arena, es el lugar donde me encuentro mejor”, afirmaba Raquel en estas páginas ante el estreno del programa, y razón no le faltaba.

Lo cierto es que se esperaba que El conquistador fuese uno de los fenómenos de este inicio del curso televisivo, y los datos en su puesta de largo han sido relativamente discretos. Tuvo un promedio de 11,9 puntos y una media de 1.047.000 espectadores en las 2 horas y 37 minutos que estuvo en antena.

Como sucede con otros formatos de la cadena, lo cierto es que el programa se alarga bastante, acabó a la una y cuarto de la madrugada, y podía resultar poco atractivo para los espectadores que no tuviesen demasiada curiosidad por el reality. Sin embargo, está llamado a ser uno de esos espacios que se consuman y mucho en diferido, a la carta, como sucede con MasterChef o Maestros de la costura. Aunque este punto lo confirmaremos, o no, dentro de una semana, cuando se pueda comprobar su rendimiento.

Esta noche, en cualquier caso, El conquistador tiene su segunda prueba de fuego. En la línea de lo que se hacía en la ETB del que es originario, el reality contará con una noche de debate, que estará presentado por Paula Vázquez y Marc Calderó. Será una prueba de fuego para ver cuánto interés real despierta esta propuesta de la pública, que, de nuevo, se enfrentará a la serie Hermanos en Antena 3, la misma que anoche le ganó la partida.

