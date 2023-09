Patxi Alonso, la mente tras el éxito de 'El Conquistador': "TVE era el cliente ideal para adaptar el formato"

Patxi: De la redacción de deportes de ETB, pero te hablo de la prehistoria. Yo creo que hará como 20 o 30 años, del año 93-94. Éramos dos pipiolos. Yo venía de Radio Euskadi y ahí nos conocimos. Luego nos separamos porque yo era presentador y Joxan estaba ahí trabajando en el programa de deportes con la redacción deportiva. Pero, la verdad es que ya me quedé con la copla porque yo tonto no soy. Y cuando Mikel Lejarza me animó a lanzarme a la producción, empecé a reclutar gente y, por supuesto, que estaba Joxan.

Joxan: Yo me había marchado de ETB y llevaba dos años haciendo documentales. Y en una que volví fui a tomar un café con Iñaki Ruiz -creador del concurso Date el bote- me dijo que qué hacía yo allí, que a qué iba... No hubo buen feeling. Pero, cuando me fui por la puerta, Txema Montoya me dijo de hacer Basetxea, que era un reality en un caserío de época de hace 100 años en el País Vasco y los concursantes iban vestidos de época, sin luz eléctrica y con pruebas bastante heavies. Hicimos una temporada de eso, funcionó muy bien y luego ya llegó El Conquis.

Patxi: Y antes hicimos La flecha amarilla, que fue el Camino de Santiago, que hubiera tenido continuidad y nos gustaba mucho, pero era rollo road movie, que es un infierno a nivel de producción. Y de ahí surgió El Conquis. Teníamos muchas cosas escritas. "¿Dónde está la última frontera de la aventura?", nos preguntábamos. Como a la Luna no se puede ir… de momento, surgió como icono de aventura de la última frontera la Patagonia, Ushuaia. Te lees el libro de Bruce Chatwin y ¡uau! Luego eso tiene que tener un acomodo, un factor oportunidad con gente que te puede poner allí, con un contexto económico que te puede ayudar a hacerlo... Y el gran reto de El Conquis fue meter un formato de un pie de un 45 en una televisión que te da un pie presupuestario de un 39.