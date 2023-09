¿Qué pasará esta semana en ‘La Promesa’? Adelantos de los capítulos del 11 al 15 de septiembre

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Jana (Ana Garcés) y Abel (Alejandro Vergara) ya tienen la mirada puesta en un posible destino ha donde ha sido llevado el bebé de doña Pía (María Castro). Aunque el paradero de la criatura para haberse hallado, no es así respecto a la identidad del responsable de su desaparición y secuestro. Eso sí, las miradas siguen puestas tanto en Petra (Marga Martínez), como su hermano Feliciano (Marcos Orengo).

A pesar de haberse declarado inocente, la doncella personal de doña Cruz (Eva Martín) sigue siendo una de los principales sospechosos. Realmente, las miradas están más puestas en quién está detrás de Petra, la marquesa de Luján. En esta difícil misión de rescate, Jana pedirá ayuda a Manuel (Arturo Gª Sancho), quien no dudará en dársela. Por otro lado, don Antonio (Tomy Aguilera) intenta seguir cortejando a Martina (Amparo Piñero), pero comenzará a sospechar por la constante actitud evasiva de la muchacha.

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 182 (lunes 11 de septiembre): Antonio intenta besar a Martina

“Jana y Abel deciden ir al convento de Villalquino para investigar el paradero del bebé de doña Pía. Mauro sigue sospechando que Feliciano tuvo algo que ver con la desaparición del bebé y Teresa lo defiende. El ama de llaves se recupera poco a poco, pero todavía se encuentra débil; todos en el servicio cuidan de ella… Excepto Candela, que atemorizada por haber sido ella quien perdió al niño, no se atreve a enfrentar a su amiga. Simona le pide a Carlos que haga entrar en razón a Candela, pero éste no lo consigue. Cruz quiere ir a la fiesta que organiza su majestad a toda costa y Alonso le pide ayuda a Manuel. Éste hace lo mismo con Jimena y deciden invitar a Antonio a volar en el aeroplano. Éste queda tan encantado que accede a gestionar las invitaciones de los Luján. don Antonio de Carvajal y Cifuentes se queda a solas con Martina e intenta besarla. Pero el corazón de la muchacha sigue perteneciendo a Curro”.

Episodio 183 (martes 12 de septiembre): Candela pide perdón a Pía

“Jana y Abel se van del convento con las manos vacías y sin saber si el bebé está allí. La desesperación empieza a cebarse con ellos y el servicio, pero la doncella aún se guarda un as bajo la manga. don Antonio de Carvajal y Cifuentes se queda que ya están tramitadas las invitaciones para los marqueses y su familia para la garden party organizada por el rey. Cruz revelará la noticia a su cuñada Margarita, a la cual no le hace ninguna gracia. Aunque peor lo tienen los hermanos, Alonso y Fernando, ya que esto supone un nuevo motivo de discusión. Catalina intenta mediar entre ellos, pero es inútil… Entre Salvador y Lope parece que la amistad empieza a resurgir de nuevo, pero veremos si la de Candela y Pía tiene aún esa posibilidad cuando la cocinera suba al fin a disculparse con su amiga por la desaparición de su bebé”.

Episodio 184 (miércoles 13 de septiembre): Jana y Abel piden ayuda a Manuel

“Martina está en una difícil encrucijada. La presión de sus padres y de don Antonio tienen una meta clara, el matrimonio con el hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes… Pero ella sigue amando en secreto a Curro. El pobre Curro ya no sabe qué hacer y pide consejo a su hermana para sobrellevar la situación. Abel y Jana, después de su fracaso para recuperar al bebé de Pía, buscan un nuevo aliado para su bizarro plan de rescate: Manuel de Luján, que accede sin dudarlo. María Fernández le pide a Salvador que deje de lado su orgullo y acepte la ayuda de sus compañeros para someterse a la operación quirúrgica y recuperar la visión del ojo. Manuel le cuenta a Cruz que Jimena no piensa ir a la fiesta real y quiere trasladar su residencia a Madrid. Cruz le pide a Manuel que la haga cambiar de opinión, pero se guarda un as bajo la manga”.

Episodio 185 (jueves 14 de septiembre): Abel besa a Jana y Manuel lo ve todo

“Jana y Abel llegan al convento con la firme intención de salir de allí con el bebé de Pía si es que lo encuentran. Manuel será clave para poder descubrirlo… Pero la euforia del éxito lleva a Abel a besar a Jana, y Manuel es testigo de todo. En palacio todos aguardan el regreso de la partida de rescate, lo que no impide que Teresa y Feliciano se acerquen más que nunca. Por otro lado, Lope empieza a plantearse que la mejoría de Salvador quizás no sea en favor de sus intereses, ya que cuanto mejor está él, más inalcanzable es María Fernández. El interés de Antonio de Carvajal y Cifuentes por Martina no decae, pero es inevitable que se dé cuenta de que ella siempre pone un muro infranqueable entre los dos, por eso se lanza a preguntarle si hay otro hombre en su vida. Catalina hace un último intento de mediar entre Alonso y Fernando, pero eso llevará a la muchacha a sentir el rechazo de su tío y a tener un encontronazo con Cruz”.

Episodio 186 (viernes 15 de septiembre): Jana, Abel y Manuel rescatan al bebé de Pía

“Abel, Manuel y Jana consiguen sacar al bebé del convento de Villalquino y devolvérselo a su madre. Está felicísima de que todo por fin se haya solucionado, ha recuperado a su hijo y su salud va mejorando día a día… Aunque todavía es pronto para volver al trabajo. Antonio de Carvajal y Cifuentes duda sobre el pasado de Martina y pregunta a sus primos sobre anteriores pretendientes de la joven. Martina, molesta por este interrogatorio a sus espaldas, se encarará al joven heredero. Feliciano cuenta a su hermana que han conseguido recuperar al hijo de Pía. Petra teme que la señora marquesa se entere pero, desgraciadamente, no llega a tiempo y doña Cruz ya está al tanto de todo. La duquesa de los Infantes se despide de su hija tras ultimar los detalles sobre el futuro del embarazo de Jimena”.

Sigue los temas que te interesan