El “¡te arrastro!” de Rosa Benito se cuela en la presentación del primer concursante de 'El Conquistador'

Televisión Española tiene en el horno, a punto de salir, la primera edición nacional de El Conquistador, el reality que durante años ha triunfado en la televisión vasca. El concurso de supervivencia extrema estará presentado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva, y contará con 33 concursantes.

Y este lunes, las redes sociales del formato han presentado al primer participante, Jaime, pero al que todos conocen como Polvillo. Se trata de un barrendero y humorista de 21 años, que no ha dudado en citar a Rosa Benito en su vídeo de presentación. “Yo me voy a enfrentar a todo, me voy a volver loca, si me tengo que pelear me voy a pelear... ¡te arrastro! No me toques lo que me tienes que tocar porque te arrastro”, expone en las imágenes, haciendo un gesto de arañar con las manos, y que se convirtió en meme gracias a una intervención de la madre de Rosario Mohedano.

Fue en el año 2014, en un PoliDeluxe, cuando Rosa acuñó esa frase. Carolina Sobe estaba enfrentándose a la máquina de la verdad de Sálvame Deluxe por la relación que entonces mantenía Amador Mohedano, ex de Rosa, y Jacqueline. Y a esta última le hizo una advertencia: “Es más, Jacqueline. Que no se te ocurra llamar a mi hijo, ‘hijo’, que a ese lo he parido yo con todos los dolores del mundo” y remató con el ya mítico “¡Te arrastro!”.

[Una colaboradora de 'Sálvame', concursante sorpresa del reality 'El conquistador' de TVE]

“Solamente pido que me traigan tíos buenos”, continúa diciendo de broma Polvillo, y añade que está “muy motivada y muy ilusionada de vivir esta experiencia”. Además, adelanta que no va a soportar “a las personas que no sepan vivir esta aventura. Yo no soy fuerte, yo estoy loca y aquí estoy concursando. Estoy ya que me den la mochila que me voy”. Sobre cómo será su concurso, adelanta: “Tú me nominas, te arrastro. Yo te quito la peluca. Nomíname tranquila, que yo te nominaré pero no con un punto sino con cinco. Te arrastro”, insiste.

No parece que vaya a tener buenas migas con Julian Iantzi, pues “se cree el hermano mayor” y que por eso le “va a comer el pie izquierdo”. Sin embargo, de Raquel Sánchez Silva exclama: “la amo”.

Sigue los temas que te interesan