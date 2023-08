Sonsoles Ónega vuelve por sorpresa a 'YAS' y adelanta que su regreso al programa vendrá con una "exclusiva"

YAS Verano ya se enmarca en su última etapa, la versión estival de Y ahora, Sonsoles ha recibido este pasado 30 de agosto a su presentadora titular, al menos durante unos momentos. Sonsoles Ónega sorprendía reapareciendo desde redacción, recordando no sólo su vuelta este lunes 4 de septiembre, sino adelantando también que el programa comenzará esta nueva temporada con una importante "exclusiva".

Tras hablar del caso Rubiales, Rebeca Haro daba paso a "alguien muy importante" del programa, que "está pidiendo paso". Al poco de decir esas palabras, el magacín entraba en conexión con la redacción, mostrando así a Sonsoles Ónega en pantalla. "Ahí la tenemos ya", decía Haro desde plató. Sonriendo y contenta, la comunicadora era aplaudida fervorosamente por el público.

La periodista se sonrojó de la emoción. "¡Ay, Dios mío!", dijo Ónega. "¡Vaya recibimiento! No me quiero imaginar qué va a ser esto el lunes, porque estás recién llegada de vacaciones, pero ya a tope. ¿No?", le preguntaba Haro. "Sí, gracias por esos aplausos, que me sacan los colores y los calores también. Estrenamos el lunes 14 de septiembre, a las 18:00, temporada", comenzaba a decir la conductora.

Ónega daba entonces una de las principales novedades, una "exclusiva" que será uno de los temas clave a tratar nada más comenzar esta temporada. "Tengo que contarles [que volvemos] con una información importantísima en exclusiva. Un material que sólo podrán ver aquí [en YAS] el lunes a las 18:00, en esta nueva temporada", adelantaba.

De esta manera, Ónega ya abre expectación sobre lo que vaya a pasar en este arranque de la nueva temporada. Además, Ónega quiso aprovechar para agradecer y aplaudir la labor de Haro como presentadora sustituta durante sus vacaciones. "Quiero contarles a todos ustedes y a Rebeca Haro, que ya lo sabe porque lleva todo el verano trabajando y muy bien, que hay un ambiente de vuelta que es emocionante", manifestaba.

"Da gusto volver así, con todas las fuerzas, para afrontar la temporada", decía justo antes de concluir anunciando "un sorpresón" que se verá justo el último día de Rebeca Haro como presentadora sustituta, el viernes 1 de septiembre. "El viernes, Rebeca, sorpresón para ustedes, para la audiencia. Hoy me han dejado verla y he pedido un avance [para Rebeca] sobre la sorpresa del viernes", decía antes de mostrar un fragmento de lo que se intuye será el anuncio de la nueva temporada del magacín.

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones viajando a Miami y Brasil, Ónega es de las primeras en comenzar la temporada. De esta manera, busca posicionarse en lo que se intuye que será una feroz campaña por hacerse con el dominio de las tardes. La madrileña se verá las caras contra su antigua jefa y mentora, Ana Rosa Quintana, quien desembarcará el 18 de septiembre en la franja vespertina con TardeAR. A ellas se sumará Jordi González como tercero en discordia, dado que será el presentador de La Plaza de La 1, con la que TVE también buscará dar batalla en las tardes.

