Lo que viene de esta nueva temporada televisiva: estos son los estrenos de las cadenas generalistas

Apenas quedan días para que la próxima temporada televisiva comience. Las cadenas generalistas calientan motores para un primer trimestre que se antoja de infarto. Con Telecinco poniendo toda la carne en el asador tras un verano aciago, los demás canales han movido también ficha. Eso deja un septiembre muy movido, con la llegada de varias novedades a la pequeña pantalla. Pero esta temporada depara más novedades y sorpresas.

Las cadenas ya han comenzado las promociones de lo que van a estrenar de cara a inicios de esta temporada. Por supuesto, se tratan de estrenos pensados para este último trimestre del año. Eso significa que quedan novedades por desvelar y que irán conociéndose conforme vaya sucediendo la temporada, la cual tiene un comienzo potente con el desembarco de varios contenidos con el que las generalistas buscan auténticas batallas de audiencias.

He aquí los estrenos ya revelados de cara a la nueva temporada televisiva:

Marta Flich promocionando 'GH VIP'.

Telecinco

De primera, toca recordar las novedades de Telecinco. El canal principal de Mediaset está viviendo una crisis de audiencias sin precedentes. Ante una situación así, la cadena no ha dudado en ser la primera en promocionar sus apuestas para la temporada televisiva 2023-2024. Con un anuncio en el que revela las novedades de este primer trismestre, toca destacar el regreso de Gran Hermano VIP este 14 de septiembre. Un formato mítico que es el gran lanzamiento de Telecinco, con el que espera recuperar el liderazgo del prime time.

Pero, GH VIP no es la única gran apuesta. Con las tardes convertidas también en una de sus franjas más débiles tras la abrupta cancelación de Sálvame, los irregulares datos de Así es la vida (que ha logrado mejorarlos este último mes, gracias al caso Daniel Sancho) han provocado que Telecinco haya adelantado el desembarco de Ana Rosa Quintana, quie debutará el 18 de septiembre con TardeAR, su regreso a la franja vespertina 19 años después del final de Sabor a ti.

Con el paso de Quintana a las tardes, Telecinco revolucionará sus mañanas con el regreso de La mirada crítica, con Ana Terradillos al mando; seguido de Vamos a ver, el programa que heredará parte del espíritu de El programa de Ana Rosa y parte de la esencia de Ya es mediodía. También se viene el regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión con Cuentos chinos, con el que el otrora presentador de Sálvame se enfrentará a El Hormiguero.

A ello se suma el estreno de El musical de tu vida, el nuevo programa de Carlos Sobera. También, desembarcarán próximamente las nuevas temporadas de Entrevías y La que se avecina (esta regresa el 4 de septiembre); además del estreno de series documentales como La caza del encantador o Julio Iglesias. 80 años de éxitos, y nuevas ediciones de Got Talent. En el ámbito deportivo, ya ha podido disfrutarse de la apuesta de Mediaset por El desmarque. Sin fecha de estreno aún, a lo largo de la temporada llegará Los viajes de Anabel. Además, formatos que no han parado en verano, como Reacción en cadena, 25 palabras o Fiesta tienen previsto continuar.

Manel Fuentes, en un montaje con una imagen promocional de ‘The Floor’

Antena 3

Antena 3 parte con ventaja, tras ser líder de audiencias en el verano y de contar con varios formatos que están funcionando, especialmente sus informativos y programas de entretenimiento. Eso no significa que no haya novedades. La más destacada para este primer trimestre es The Floor. Presentado por Manel Fuentes y producido por Mediacrest (El Cazador), se trata de la adaptación del formato neerlandés, un concurso donde 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo LED dividido en 100 casillas.

Otra vuelta esperada es la de El Hormiguero, que volverá este 4 de septiembre con Isabel Pantoja como madrina. Además, llegarán también la segunda temporada de Joaquín, el Novato; como la décima de La Voz. De la misma forma, volverá al prime time un especial de Hablando en plata, programa de reportajes presentado por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote. Por supuesto, huelga decir que más adelante, ya comenzada la temporada, volverán también Tu cara me suena, Mask Singer y La Voz Kids con nuevas ediciones.

A todo se suma que esta temporada supondrá la última de Amar es para siempre, la cual se despedirá de las tardes de Antena 3 en 2024. También, mención para los formatos que han seguido en verano y que, ahora, llegan con las pilas recargadas, como Y ahora, Sonsoles, Espejo Público y Pasapalabra. También seguirán incombustibles las ficciones turcas, tanto Pecado original en las tardes, como Hermanos y Secretos de familia en el prime time.

Adela González y Boris Izaguirre en 'Más Vale Sábado'.

laSexta

Tal y como le sucede a su cadena hermana, laSexta ha logrado asentarse con una programación propia. Eso se traduce en continuar apostando por formatos asentados que ya funcionan. Por otro lado, eso no implica que no haya novedades. Es más, Atresmedia tiene decidido dar batalla a Fiesta, magacín que ha logrado dominar las tardes de los fines de semana. Para ello, confiará en Adela González y Boris Izaguirre, quienes presentarán Más Vale Sábado, la versión 'weekend' de Más Vale Tarde.

Además, el periodista y escritor venezolano presentará Desmontando, un formato con el que se llevará en un viaje al público a través del espacio y del tiempo sobre la sociedad española, sus calles y monumentos. Un formato que evoca a Desmontando Madrid, programa que ya triunfa en Telemadrid.

Por supuesto, la 'vuelta al cole' será también la del retorno de los principales rostros de programas que no han parado en verano, como Zapeando, Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo y laSexta Xplica. Además, también volverán con las pilas recargadas Aruser@s, El Intermedio y La Roca.

'En busca del Nirvana'.

Cuatro

Mediaset sigue apostando porque Cuatro recupere su propia voz. En esta nueva temporada, tiene ya confirmada la apuesta por la serie documental En guardia: Mujeres contra el crimen; docurrealities como WAGS: Ellas también juegan o Te falta un viaje; además de contar con el regreso de realities como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y la apuesta por realities nuevos como En buca del Nirvana.

A ello se suma que Cuatro seguirá apostando por el periodismo de investigación, reportajes y 'True Crime'. Destaca la vuelta de Fuera de cobertura, con Alejandra Andrade de nuevo capitaneando el programa. Este se unirá a la apuesta informativa con En boca de todos (que ha ampliado duración y horario dada su buena acogida este verano); Código 10, Todo es mentira y Horizontes.

Además, regresarán también otros formatos consolidados y que marcan la identidad de Cuatro como Cuarto Milenio, Viajeros Cuatro, Planeta Calleja o First Dates.

Julián Iantzi y Raquel Sánchez Silva presentan 'El Conquistador'.

La 1

Otra que viene cargada de novedades es La 1. Tras un verano estupendo para el ente público, este viene dispuesto a dar la batalla tanto en las mañanas, como en las tardes y el prime time. Lo primero que destaca es El Conquistador, el reality de superviviencia salta de ETB a TVE de la mano de Julian Iantzi, presentador del formato original, junto con Raquel Sánchez Silva y que, poco a poco, está revelando a sus concursantes. Será una de las grandes apuestas para el prime time.

En el prime time, también desembarcarán la octava edición de MasterChef Celebrity y la segunda temporada de Dúos increíbles. También está pendiente de estreno la tercera temporada de HIT. Eso sin contar los últimos episodios de Cuéntame cómo pasó, los cuales muy probablemente se verán ya bien entrada la temporada televisiva. Eso sin contar con que TVE está barajando tener un programa para el prime time con Jordi González al mando.

Las tardes vienen también con novedades, como el desembarco de la telenovela Salón de té La Moderna y La Plaza de La 1, con la que TVE dará batalla al estreno de TardeAR y también a Y ahora, Sonsoles. Por las mañanas, volverá a la televisión Jaime Cantizano con Mañaneros.

Muchas novedades que se unirán a contenidos consolidados en cada franja. En la mañana, seguirá La hora de La 1; mientras que por las tardes estarán La Promesa, El Cazador y El Comodín, y en el Access Time estará 4 estrellas.

Nieves Álvarez en 'Flash Moda'.

La 2

La 2 comenzará la temporada siendo uno de los canales principales para la emisión de la Vuelta Ciclista a España, puesto que comparte con La 1 dependiendo de la expectación de la etapa. A ello se suman otros contenidos consolidades en su programación, como Días de cine, Saber y ganar, Grandes Documentales, La Noche Temática, Flash Moda, Imprescindibles o Saber vivir.

