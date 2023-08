Un concursante de ‘The Bachellorette’ desmiente su muerte: “Alguien estaba gastando una broma cruel”

El pasado lunes, la “familia” de Josh Seiter anunció su fallecimiento. Seiter es un personaje conocido en Estados Unidos por su participación en el programa The Bachellorette, el mismo formato que Telecinco estrenó sin mucho éxito el pasado año con el nombre de The Bachellorette: Para toda la vida, con Jesús Vázquez de presentador. En concreto, participó en la edición de 2015, y fue el primer eliminado de la soltera Kaitlyn Bristowe.

“Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Josh. Como pueden atestiguar todos los que lo conocieron, era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su voz intrépida y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse un poco menos solas”, se podía leer al inicio del comunicado.

La causa de la supuesta muerte sería el suicidio, pues había una referencia a la salud mental. “Cualquiera que esté experimentando una crisis de salud mental y esté necesitando ayuda, la línea 988 SMS atiende 24/7. Es gratis y confidencial...”, añadían.

La noticia saltó a numerosos portales de noticias. Incluso una expareja de Seiter,Monica Beverly Hillz, conocida por participar en dos temporadas de RuPaul’s Drag Race, compartieron una imagen de él con mensajes de condolencias. Sin embargo, la muerte resultó ser un bulo, y el propio Seiter ha tenido que desmentirlo en su cuenta de Instagram subiendo un vídeo.

“Durante las últimas 24 horas, he estado intentando desesperadamente entrar en ello. Alguien estaba gastando una broma cruel y burlándose de mi enfermedad mental y de las luchas que he pasado con la depresión y los intentos de suicidio, y lamento todo el dolor que causaron cuando hicieron esa publicación”, lamentaba el joven. “Acabo de regresar a mi cuenta. Voy a hacer todo lo que pueda con mi equipo para tratar de identificar quién estuvo detrás de esto, pero nuevamente, me disculpo por la confusión y los actualizaré a medida que lleguen más datos. Gracias a todos”, finalizaba el que fuese concursante del reality.

Tal como menciona en el texto, Josh Seiter ya había hablado previamente de sus problemas con la ansiedad y la depresión, y tuvo un intento de suicidio, de ahí que muchos diesen la noticia por cierta. De hecho, una de sus últimas publicaciones decía: “Sobreviviendo a la depresión y ansiedad un día a la vez, con una sonrisa”. El “comunicado” de la familia ya fue borrado de las redes sociales. Algunas personas acusaron a Josh de organizar un montaje, pero él lo ha desmentido, y así, al medio EW le ha expresado: “Todas esas son acusaciones ridículas inventadas por alguien que no tiene nada mejor que hacer con su tiempo”.

