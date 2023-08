Ana Morgade destapa la queja machista que soltó el "señoro" Manu Sánchez durante la grabación de un anuncio

El nombre de Manu Sánchez, director y presentador de las Noticias de la Mañana de Antena 3, fue tendencia a lo largo de este miércoles después de que le rescataran en redes sociales un polémico editorial grabado hace unos meses y en el que planteaba varias situaciones en las que su "carácter" le hubiera llevado a hacer "cosas de toda la vida". La controvertida reflexión del periodista fue recuperada a raíz del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial de fútbol femenino.

Después de llevarse multitud de críticas, a Manu Sánchez le ha salido una nueva e inesperada enemiga: Ana Morgade. La presentadora y humorista ha aireado en su cuenta personal de Twitter un episodio machista durante la grabación de un spot publicitario. La excolaboradora de Zapeando desvela que tuvo que hacer frente a Sánchez por una queja machista.

"Un señor que da editoriales un poquito de machistas en los informativos de toda la vida". Así define Morgade a Manu Sánchez, con el que "coincidió conmigo y con otras dos mujeres en un anuncio". "Las tres empezamos sin él, que llegaba más tarde. Estábamos rodando con eficacia y con buen rollo, y llegó THE SEÑORO".

"Retomamos y vino una jefaza a saludarnos. Una mujer, ok? Y nada más verla, Manu le espeta: En serio, XXXX? Me tenías que poner CON TRES MUJERES? NO TENÍAS OTRA COSA? Tal cual, titis", prosigue. "Nadie dice nada y yo comento: 'Hombre, no te van a dar el premio al feminista del año, ¿eh?' Caretos varios, claro. Dos del equipo (más jóvenes que nosotros, eran veinteañer@s) sonríen y me miran y yo en plan HAY ESPERANZA EN LA HUMANIDAD SHAVALE".

La presentadora recuerda que Manu "sale con el clásico 'es que ya no se puede decir nada', ignorándome y dirigiéndose a la jefaza", pero ella, que dice ser "una experta en no callarme el boquino", le soltó: "No, querido. Mejor que lo digas. Si lo que está fatal es pensarlo". En ese momento, se volvió a hacer el silencio y retomaron el rodaje con una incomodidad palpable.

Ana Morgade, por último, cuenta que al terminar el trabajo una mujer se le acercó para reprocharle su comportamiento. "Viene a decirme que me he pasado. Que lo de Manu (lo de humillarnos como seres humanos por ser mujeres), era una broma". Así, la actriz reflexiona: "¿Es una broma decirle a una mujer de la nada que trabajar con mujeres te incomoda? ¿Minusvalorar a tus compañeras como tales porque son mujeres te incomoda? ¿Que si eres un señoro y no hay hombres en el ajo no estás en tu salsa? ¿Que antes que trabajar con una mujer preferirías otra cosa?".

La madrileña concluye su hilo, al que no le faltan divertidos memes, añade: "Yo, que tengo el pepe de mármol de Carrara y que siempre he pensado que no tengo gran cosa que perder, dije lo que pienso". Y concluye así: "No siempre se puede... Yo pude. Y obviamente le he calado CERO MILLONES. Pero si te sirve, no me he arrepentido jamás de poner un machista los límites".

