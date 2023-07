La emoción de Sonsoles Ónega tras entrevistar a uno de sus invitados: "Usted se merece ser feliz"

Este pasado martes 11 de julio, Sonsoles Ónega vivió uno de los momentos más complicados de su etapa en su magacín en Antena 3. La periodista entrevistó a Roberto Rubio, el hijo de la anciana de 92 años asesinada por su cuidadora el 20 de noviembre de 2021. Un terrible crimen que fue captado por una cámara que instaló el vástago de la víctima. A pesar del dolor, el entrevistado tuvo el detalle de dejar palabras de apoyo a Alba Silva, la esposa de Sergio Rico.

Amelia tenía 92 años en el momento en el que su cuidadora decidió acabar con su vida, asfixiándola con una almohada. Un crimen que no quedó impune gracias a que la familia había instalado una cámara en la habitación de la víctima. Unas imágenes que Y ahora, Sonsoles emitió parcialmente, para evitar el sufrimiento innecesario de los familiares, pero que, recientemente, sí pudieron verse en Código 10.

La asesina fue condenada a prisión permanente revisable. Ante la difusión de las imágenes, Ónega entrevistó a Rubio y comenzó preguntándole si la sentencia le ha ayudado a encontrar consuelo. "Ni consuela ni tampoco tengo sentimiento de venganza. Tampoco hay que verlo así. Ella [la asesina] ha estropeado su vida y mi madre ha muerto. Se te caen las manos al suelo al ver cómo una persona a la que les ha puesto toda tu confianza fue capaz de hacer esto", le respondió el hijo de la víctima.

Precisamente, Ónega quiso recalcar que el motivo de que se instalase una cámara de videovigilancia fue para tener controlada a la madre por las noches, dado que había tenido "dos crisis hospitalarias de deficiencia de oxígeno". De hecho, la periodista comparaba esa cámara con la que se les coloca a los bebés para tener vigilancia de cualquier problema que pudiera surgir. Al compartir estos motivos, se descartaba que las intenciones fuesen por una posible desconfianza en la cuidadora.

"El problema no es morir, sino cómo ha muerto. No quiero hacer sangre, pero es una manera de morir agónica, en la que eres consciente de que te están quitando la vida. Eso duele", compartió Rubio, en una entrevista que ha destacado por el cuidado y sumo respeto que ha habido con el hijo de la anciana asesinada, quien quiso dar una lanza a favor de las personas que cuidan a ancianos en casa.

"Hay profesionales muy buenos, mi madre logró tener dos años y medio muy buenos, dentro de lo que podía ser", señaló. "Hace muy bien en decir esto, que muchos mayores necesitan ayuda, los hijos no pueden atenderlos y hay que recurrir a una ayuda externa", respondió Ónega, recordando que esta tragedia es algo excepcional.

"Hay gente muy buena. Ahora bien, no es que tengas que tener una cámara. Lo que no puedes hacer es poner una cuidadora e ir a visitarla cada 15 días. Si no tienes un seguimiento diario, al menos de casi todos los días y el que tiene que llevar la casa eres tú mismo, no terceros. Gana en calidad de vida, mejor que en un centro, donde se hubiera sentido más desubicada", agregó Rubio.

Sobre los motivos del asesinato, ya dos años después del crimen, Rubio sigue sin tener claro qué le llevó a la cuidadora acabar con la vida de su progenitora. "Sigo dándoles muchas vueltas y espero poder aclararlo, porque no entiendo muchas cosas", explicó.

La periodista ha querido darle ánimos a Rubio, quien reveló que, a pesar de lo turbio de la muerte de su madre, aún no ha podido enterrarla, ni tampoco cerrar este episodio para poder mirar hacia delante, dado que está lidiando con unos problemas relacionados con el testamento de su progenitora. "Me he encontrado con unos sobrinos que me han impugnado el testamento. Me tienen bloqueado, no sé por qué. Lo único que consiguen es que yo no consiga enterrar a mi madre", confesó afectado.

Palabras de apoyo a Alba Silva y su emotiva respuesta en redes sociales

A pesar de que lo triste de la situación, Rubio mostró tener un gran corazón, al querer enviar un mensaje de apoyo a Alba Silva, la esposa de Sergio Rico, quien habló con el magacín previamente. "Yo tuve a mi mujer 11 meses en coma por un mal golpe. Sé la ansiedad y la angustia que se vive cuando pasas por eso. Así que me alegro mucho por ella", declaró.

Ónega, quien llevaba toda la entrevista afectada, no pudo reprimir la emoción y, con la voz entrecortada, despidió al entrevistado dándole un abrazo. "Me está dando mucha pena", dijo, para justo después acompañarle fuera del plató. "Que le vaya bien. Usted se merece ser feliz. Su mujer desde el cielo estaría orgullosa", terminó de decir.

Un momento tan emotivo, que Ónega no dudó en compartirlo en sus redes sociales. "La tele tiene pocas cosas más emocionantes que escuchar testimonios como este. Y por eso quería compartirlo", explicó la periodista. Precisamente, en ese fragmento del programa, Alba Silva quiso agradecerle a Rubio sus palabras de apoyo.

"Gracias Sonsoles y gracias Roberto por tu empatía y por tu corazón, por alegrarte por los demás aunque no tuvieras la misma suerte. Espero que la vida pueda recompensarte de alguna forma todo lo sufrido, un abrazo enorme", le escribió la esposa de Sergio Rico.

