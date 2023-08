El aperturismo de Mediaset: del adiós a vetos históricos a productoras al regreso al FesTVal y, ¿a la Academia?

Mucho han cambiado las cosas (o no tanto) en Mediaset España desde que a finales del año pasado Paolo Vasile abandonara la compañía después de más de dos décadas ejerciendo como consejero delegado. La llegada de Borja Prado y Alessandro Salem ha propiciado que el grupo audiovisual con sede en Fuencarral tome un nuevo rumbo con el objetivo de convertirse en una cadena "blanca y familiar" y recuperarse así de la sangría de audiencia que ha sufrido en los últimos meses.

Y aunque se ha reformulado la parrilla, en realidad, el modelo sigue siendo el mismo. El cambio de más calado fue la cancelación de Sálvame, el buque insignia del canal en los últimos años, el pasado mes de junio. A partir de pocos días, Ana Rosa Quintana será la encargada de ponerse al frente de las tardes. Sin el programa de La Fábrica de la tele, las audiencias se han desplomado en verano y todas sus apuestas -Me Resbala, ¡Vaya Vacaciones!, Así es la vida, La última noche, ¡Allá tú!- han fracasado llevando a la cadena a su peor mes desde octubre de 1990.

En esta nueva temporada que arranca el próximo lunes 4, las mañanas mantendrán un espiritu continuista con Ana Terradillos y Joaquín Prat, aunque con distinta forma. Ambos presentarán La mirada crítica y Vamos a ver. Pero donde Telecinco ha puesto toda la carne en el asador es en GH VIP 8.

[La popularización definitiva y necesaria de Netflix: así se ha convertido en la Telecinco de las plataformas]

Pero la nueva cúpula de Mediaset España quiere ir más allá y busca devolver a Telecinco al lugar al que le pertenece en el mundo de la industria, de la que llevaba 'apartada' desde hace años en diferentes aspectos. Una tarea pendiente es el regreso a la Academia de Televisión. El relación entre la compañía de la familia Berlusconi y el organismo, que por aquel entonces presidía Manuel Campo Vidal, se rompió tras los Premios Iris 2013, cuando Mediaset no recibió ningún galardón de las siete candidaturas que presentó.

Vasile decidió salirse de la institución de forma oficial desde el 1 de enero de 2014, dejando de abonar la cuota anual de 24.000 que tienen que pagar todas las cadenas que la integran. El romano se escandalizó al enterarse de que el grupo pagaba 200 euros por cada candidatura que presentaba. En esa edición, tan sólo se llevó dos galardones por los 17 de Atresmedia.

Mediaset España no se presentó a los Premios Iris 2014 (GTRES)

Uno de ellos reconoció su apuesta por los realities, pero todo el mundo lo entendió como un premio de consolación. "La Academia no nos representa", aseguró Vasile, que cumplió con su palabra al no presentar ningún formato a los Iris 2014. Aunque por el momento no hay nada confirmado, la idea es que Mediaset España se reconcilie con la Academia de Televisión, que desde 2018 preside María Casado, tal y como ha avanzado ECD.

Este aperturismo se empezó a notar en primavera, cuando los nuevos responsables levantaron el veto histórico impuesto por Vasile a productoras como Shine Iberia, Boomerang TV o Mediapro. Y es que durante los meses de primavera, los directivos mantuvieron múltiples reuniones con responsables de productoras en busca de nuevos proyectos. Así, por ejemplo, se dio luz verde a rescatar Me Resbala tras su etapa en Antena 3. "Teníamos ganas de decir que arrancamos con Shine", dijo Jaime Guerra, director de Contenidos de Mediaset, durante la rueda de prensa del programa de humor presentado por Lara Álvarez.

Años atrás, Vasile optó por trabajar con productoras participadas por Mediaset España y prescindir de las responsables de MasterChef y La Voz. El veto a Shine Iberia fue una venganza personal a Macarena Rey, que por entonces era CEO de BocaBoca, la encargada de producir Pasapalabra. En el momento en el que el grupo se percató de que ITV, la propietaria de los derechos, no tenía registrado ni el nombre del programa ni el del Rosco, Vasile les quitó la producción y empezó a hacer el programa con Xanela Producciones, una nueva productora asociada.

El concurso acabó siendo retirado tras una sentencia del Tribunal Supremo y meses después, acabó recalando en Antena 3. Vasile nunca llegó a perdonar a Rey, ahora en Shine Iberia, por aquel episodio. Y algo similar ocurrió con Boomerang TV. La productora se alió con Antena 3 para hacer La Voz después de que Mediaset España no renovara sus derechos. Vasile lo entendió como una traición.

José Coronado, en la gala de clausura del FesTVal 2014 (Mediaset)

Otra señal de que Mediaset España quiere volver a estar en sintonía con el resto de canales es que este año regresa al FesTVal de Vitoria. Es la cita más importante de televisión, en la que las cadenas presentan sus apuestas más importantes para el nuevo curso. El grupo participó en las primeras cinco ediciones, pero a partir de 2014, dejó de ir. La compañía alegó razones "empresariales y estratégicas" desmintiendo que una supuesta 'pataleta' de Vasile.

El grupo aterriza este año en la ciudad vasca por todo lo alto: en Vitoria se presentará TardeAR, lo nuevo de Ana Rosa; Bienvenidos al Nirvana y la nueva temporada de La que se avecina. Además, todo indica que Jorge Javier Vázquez regresará ante los medios para presentar sus Cuentos Chinos, su nuevo programa.

Sigue los temas que te interesan