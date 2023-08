Jesús Cintora regresa a Mediaset ocho años después de su abrupta salida de ‘Las mañanas de Cuatro’

Una de las apuestas de Telecinco para las mañanas del nuevo curso televisivo es la recuperación de la marca La mirada crítica. El espacio que entre los años 1998 y 2009 y que estuvo conducido por Glòria Serra, Vicente Vallés, María Teresa Campos y Montserrat Domínguez vuelve de la mano de Ana Terradillos. Y no estará sola, pues con ella estará Jesús Cintora, que regresa a Mediaset después de su abrupta salida de Las mañanas de Cuatro en el año 2015. Según adelanta El País, su puesto será como colaborador, y también estará en el formato Antonio Texeira, presentador de NBC Telemundo.

Cintora estuvo al frente de Las mañanas de Cuatro entre los años 2013 y 2015. Entonces fue apartado por su mala relación con el equipo, y porque recibió numerosos toques de atención y presiones políticas por su línea editorial.

Más tarde, Cintora estuvo al frente de las mañanas de TVE en Las cosas claras, pero su andadura solo duró ocho meses. De nuevo se señaló las presiones políticas para ser apartado de su puesto de trabajo. “Buenos días, estamos en el último día de este programa, de Las cosas claras en la pública. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos cierran, pero vamos a seguir contando hasta el último momento lo que pasa, porque sí, Aroca, nos cierran” decía a modo de bienvenida en su última entrega. “Nos vuelven a cerrar, primero con un Gobierno y después con otro”, insistía. Al rojo vivo, La Sexta Noche, Liarla Pardo, Más vale tarde o Carretera y manta son otros de los espacios en los que ha trabajado a lo largo de su carrera en televisión.

[Diez años de la predicción de Cintora en 'Las mañanas de Cuatro' con los políticos que marcarían una era en España]

En el año 2022, Cintora volvió a retomar su relación con Mediaset. Fue en el mes de abril, y acudió a El programa de Ana Rosa para promocionar su nuevo libro, 'No quieren que lo sepas'. Charló entonces sin tapujos con Joaquín Prat sobre el poder, los medios y la censura, y cuestionó el papel de los medios en asuntos como la corrupción de Juan Carlos de Borbón. “Los medios de comunicación durante mucho tiempo no contaban lo del rey emérito o pasaban de puntillas”, afirmó, y opinó que “debería haber más pluralidad, más competencia” porque “hay periodistas en este país que no se conforman con hacer programas, les gustaría decidir quién está en determinada televisión y quién no e influyen en eso”.

Precisamente, será de la mano de Ana Rosa Quintana la forma en la que se produzca su vuelta a Mediaset, pues La mirada crítica estará producido por Unicorn Content, y ocupará parte de la actual franja de El programa de Ana Rosa, entre las 09:00 y las 11:00 de la mañana.

