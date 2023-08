Sandra Barneda estalla frente a los colaboradores de 'Así es la vida' que ponen en cuestión a Jenni Hermoso

Con el escándalo del caso Rubiales aún en el foco de la polémica, se ha filtrado un vídeo, aparentemente editado, contra Jenni Hermoso y el resto de jugadoras de la Selección Española femenina de fútbol. Unas imágenes que han provocado que surgiesen voces contra la futbolista en Así es la vida. Sandra Barneda no ha dudado en enfrentarse a esos comentarios, recordando que no debe cuestionarse el alegato de la presunta víctima.

El vídeo filtrado muestra a la delantera junto a sus compañeras en un evidente estado de euforia. Estas imágenes fueron grabados dos horas después de producirse el controvertido beso y dentro de las celebraciones propias de una Selección que acababa de erigirse como Campeona en la Copa Mundial de Fútbol. Tras mostrarse estas secuencias, surgieron voces críticas que piden que sea la propia Hermoso la que se pronuncie lo antes posible.

Si veo el vídeo de Jenni Hermoso con sus compañeras celebrando o frivolizando con algo tan grave como lo que nos habían contado me genera dudas. Sé que el vídeo está editado y no sabemos lo que puede haber detrás. Pero me genera dudas. Y creo que es el momento de que le pillamos todos a Jenni que con la misma contundencia que tuvo en el comunicado en presentarse en un juzgado o en una comisaría para zanjar todas las dudas", comentaba Cristóbal Soria, presente en la mesa.

Se producía así un cuestionamiento de las declaraciones de la supuesta víctima del caso. Un hecho que ha sido cortado de raíz por la propia Sandra Barneda, quien no ha dudado en responder a los colaboradores y poner fin a los cuestionamientos. "¿Realmente es tan fácil decir que se vaya a un Juzgado con la presión que tiene?", preguntaba, visiblemente molesta. "O sea, ¿Luis Rubiales, desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al Juzgado y la presionamos constantemente? A mí me parece que las cosas están un poco desiguales", exclamaba.

Barneda respondía así también al cuestionamiento planteado por Antonio Montero, quien expresó que la delantera de la Selección debía haber acudido a un juzgado y que todo se ha politizado.

El enfado de la comunicadora fue a más y esta no dudó en recordar que el propio Rubiales ha desaparecido después de que su madre se encerrase en una parroquia de Motril y se declarase en huelga de hambre, denunciando una "cacería" contra él y que ha sido ingresa de urgencias por una crisis de ansiedad. "Creo que si la madre está encerrada con huelga de hambre, me encantaría ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido, y que pidamos a Jenni Hermoso, que no la hemos dejado celebrar nada, que tiene que ir a los juzgados y convertirse en un símbolo", dijo de manera contundente la periodista.

Barneda aprovechó para hacer una reflexión sobre "lo que pasa" al "intoxicar tanto". "Lo que pasa que intoxicamos tanto y no estamos todavía en esa igualdad real, estamos todavía todos muy intoxicados por la sociedad que queremos realmente y en qué sociedad queremos vivir, el problema es ese. El problema no es quitar el puesto a los hombres o a las mujeres, el problema es que tenemos que vivir en una sociedad en la que a la mujer también se le da paso, sea o no el fútbol", ha razonado.

La presentadora también ha aprovechado para cargar duramente contra aquellas voces del fútbol que no se han pronunciado sobre el asunto. "Lo que me da pena es ver que de los presidentes territoriales no hay ni una sola mujer y que una presidenta de la liga de la Federación no me pueda hablar claramente, porque no ha hablado claramente, y esa es la realidad", manifestaba. "¿Por qué los jugadores nacionales no hablan? Llevamos muchos días hablando nosotros, pero quienes tienen que hablar no hablan, y encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente a la Fiscalía. ¡Venga, hombre!", agregaba.

