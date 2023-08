Así fue la emocionante despedida de Paloma del Río en TVE: "Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no"

Hay gestas deportivas que no serían lo mismo sin la presencia de una voz icónica detrás. Paloma del Río ha hecho historia. Y no sólo por su trabajo, sino por convertirse en todo un referente LGTBI. La histórica periodista de RTVE y una de las voces inconfundibles de los Juegos Olímpicos de las últimas décadas se ha despedido para siempre de los espectadores después de narrar el Mundial de Gimnasia Rítmica en Valencia junto a su inseparable Almudena Cid.

La periodista colgó el micrófono y los auriculares después de 37 años de carrera profesional, en los que ha cubierto hasta un total de 16 citas olímpicas, nueve de verano y siete de invierno. En todos esos eventos ha narrado los éxitos españoles de Gervasio Deferr o los de la propia Almudena, entre otros.

Muy emocionada, Paloma del Río despidió su última retransmisión, en la que no dejó de agradecer el cariño que siempre ha recibido por parte de la audiencia. "Como dice Lope de Vega: 'Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no'. Así que con esto vamos a cerrar. Yo les agradezco siempre, siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía".

[Lucía Vera, la señora viral de Canal Sur por su famoso "teviarañá", vuelve a provocar furor con los "niños profeta"]

La encargada de poner voz a las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico e hípica desde Seúl 88, lloró a lágrima viva con la preciosa carta que le leyó Almudena Cid. "Dame la mano, por favor", le pidió. "No sé hasta que punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida. Y cuando lo hacemos recurrimos a esos vídeos, y ahí estás tú, estás ahora, estuviste y estarás siempre".

"De alguna manera, con tu voz, nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Con tus valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una sociedad muchísimo mejor. Y tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida, en esos nueve Juegos Olímpicos de verano, en esos seis Juegos Olímpicos de Invierno, porque de alguna manera, tu público ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz", siguió.

¡Sois muchos los que nos lo habéis pedido y nos hemos puesto manos a la obra!



El audio del emotivo adiós de nuestra @palomadelrioTVE y el discurso de @almudenacid que nos ha puesto los pelos de punta



¡GRACIAS por tanto, Paloma!



❤️❤️❤️ pic.twitter.com/f5KSHXG3SR — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2023

"Ya por último, Paloma, has visto la retirada de muchísimos deportistas. Sabes lo duro que es esa travesía y creo que también eres consciente de lo que supone dar ese paso definitivo a dejar el trabajo que te da una identidad", continuó Almudena con la voz quebrada. "Nosotros, los deportistas, creo que hemos podido enseñarte, desde nuestra humilde opinión, el difícil proceso e inevitable de la jubilación a través de nuestras carreras deportivas y la importancia de ser conscientes de esta travesía. Y tú a cambio, nos has dado tu voz, que ha sido la banda sonora de todas nuestras vidas y carreras deportivas, que nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes somos".

La exgimnasta concluyó sacando una sonrisa a su compañera de cabina: "El día que yo me retiré dijiste 'Almu, ya te puedes poner tacones'. Pues yo hoy te digo: 'Palo, cuando cierres el micro ya te puedes dar barrigazos en la playa". Paloma del Río no ha dejado de recibir homenajes en las últimas horas, tanto por el público que estaba presente en Valencia como por profesionales de TVE, como María Escario.

"Claro que no te vas, querida compañera. Tu alma y tu voz siguen irremediablemente y necesariamente ligadas de nuestro deporte. Qué suerte haber vivido y contado el crecimiento del deporte español y qué suerte ser poder ser fiel a los cimientos del periodismo: rigor, honestidad y en tu caso, servicio público. Piensa que lo vivido es irrepetible y único. Y que te quiten lo bailao. Gracias", le escribió la veterana periodista.

Una auxiliar de clínica que cambió de rumbo en los años 80 o simplemente Paloma Del Río Cañadas



Cuatro décadas de patinaje, de gimnasia, de olimpismo y sobre todo de DEPORTE



¡Qué huérfanos nos quedamos sin tu voz, @PalomadelrioTVE!



¡GRACIAS! pic.twitter.com/sFYHcN0zBr — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2023

a los cimientos del periodismo: rigor, honestidad y en tu caso, servicio público. Piensa que lo vivido es irrepetible y único. Y que te quiten lo bailao. Gracias @PalomadelrioTVE — María Escario (@maria_escario) August 27, 2023

Sigue los temas que te interesan