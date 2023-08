TVE revela sus planes sobre el futuro de 'El paraíso de las señoras' tras ser retirada de las tardes de La 1

Con La Promesa triunfando en la primera franja de la sobremesa, a La 1 le quedaba el reto de seguir completando su apuesta de ficción por las tardes. Con parches como Poldark o El bazar de la caridad, TVE parecía encontrar a esa ficción que podía formar un tándem perfecto: El paraíso de las señoras. Serie inicialmente pensada para el prime time, a partir de su tercera temporada se convirtió en telenovela diaria, siendo una de las más exitosas de la televisión italiana.

TVE parecía haber encontrado a su Tierra amarga. Ficción italiana de reconocido prestigio, con siete temporadas y 860 episodios ya emitidos en la RAI, sigue aún en producción, lo que le aseguraba a la Corporación contar con una apuesta de largo recorrido para sus tardes. Sin embargo, sus prometedores datos, alrededor del 7% de cuota y los 590.000 espectadores, estos no sólo se han estancado, sino que han tendido a la baja.

A pesar de llevar en la parrilla desde el 10 de abril, no sólo no ha tenido una línea ascendente, sino que se ha convertido en el formato con peor rendimiento de las tardes de La 1. Sus audiencias no pasan del 5%-6% de share y rondan los 400.000-500.000 espectadores, estando muy por debajo tanto de La Promesa como de El comodín de La 1, El Cazador y Aquí la tierra.

De hecho, ha afectado negativamente a los datos tanto de El Comodín de La 1, como de El Cazador, pues ambos concursos llevan también un tiempo con porcentajes de cuota a la baja (solamente el segundo roza los dos dígitos), algo que ha coincidido con la emisión de la telenovela italiana.

Con la mirada puesta en septiembre, que será cuando desembarque Salón de té La Moderna en las tardes de La 1 (además de un nuevo magacín con el que TVE competirá contra Y ahora, Sonsoles y TardeAR); la pública ha optado por emitir reposiciones de La Señora para abonar el terreno para su nueva telenovela, adaptación de Tea Rooms, novela publicada en 1934 y considerada una de las obras más emblemáticas de Luisa Carnés, una de las figuras femeninas más importantes de la Generación del 27.

Ahora bien, aunque los datos de El paraíso de las señoras no son para tirar cohetes, eso no quita que cuente con espectadores que estén pendientes de las historias ambientadas en estos grandes almacenes del Milán de los años 60. Por ello, el ente público ha anunciado que los seguidores de la telenovela italiana podrán seguir disfrutando de los siguientes episodios en RTVE Play.

De lunes a viernes, se estrenará un nuevo capítulo en RTVE Play, pudiendo así seguir la ficción en la plataforma gratuita. De esta forma, aquellos seguidores que se queden con la intriga de lo que sucederá con la reapertura de los grandes almacenes podrán disfrutar diariamente de un nuevo episodio.

