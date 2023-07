La paradoja de Telecinco: suprime ‘Sálvame’ y se lleva a José Antonio Avilés a ‘Así es la vida’

Hace un mes acabó Sálvame, en lo que suponía una nueva etapa en Telecinco por abrirse a otro tipo de contenidos menos polémicos, más blancos. Su hueco en la parrilla (e incluso un poco más del mismo, pues dura hasta 15 minutos más) lo ocupa ahora Así es la vida, el formato de actualidad presentado por Sandra Barneda. Un espacio que partió con un nutrido grupo de colaboradores que intentaban aportar un soplo de aire fresco a las tardes, y entre los que se encontraban Belinda Washington, Melody, Ana García Lozano o Ken Appledorn.

Sin embargo, estos tres profesionales de la información y del entretenimiento ya no se cuelan en nuestras casas, pues de forma sutil y progresiva Así es la vida ha introducido variaciones para captar ese público que se le está resistiendo y mucho. Tanto, como que ha perdido cinco puntos con respecto a lo que solía promediar Sálvame. Y, quizá por eso, da la sensación de que este magacín producido por Unicorn Content está en proceso de “salvamización”. Solo así se entiende que, en las últimas semanas, hayan dado cabida a un colaborador tan controvertido como el de José Antonio Avilés.

Para quien no lo recuerde, Avilés se hizo conocido en espacios como Viva la vida, como periodista de corazón. Su popularidad le permitió concursar en Supervivientes, y allí es cuando saltó la liebre. El cordobés se había inventado un título en Periodismo, y se descubrió que la mentira era una constante en su forma de labrarse un hueco en televisión. Su credibilidad estaba en el suelo, pero Telecinco no le castigó. Todo lo contrario, continuaron dándole cabida en realities y programas, hasta terminar de colaborador en Sálvame.

Muchos de sus antiguos compañeros de Sálvame, como Terelu, María Patiño, Lydia Lozano o Belén Esteban fueron elegidos por Netflix para grabar un nuevo programa, que les llevará a recorrer Estados Unidos en busca de un nuevo empleo. La suerte no sonrió a Avilés, que no fue uno de los escogidos por el gigante del streaming. Sin embargo, ha conseguido volver a Telecinco, colándose varias tardes en nuestras casas, a través del mencionado Así es la vida.

Una de las noticias de corazón de este verano es que Bertín Osborne va a ser padre de nuevo junto a una joven llamada Gabriela Guillén. Y este gancho permitió a Chabeli Navarro, antigua participante de Mujeres y hombres y viceversa, contar en una entrevista (y algún plató) que ella también quedó embarazada del presentador y cantante, y que decidió abortar, en parte, porque él se lo aconsejó.

Por estas cuestiones, ahora José Antonio Avilés está teniendo su hueco en Así es la vida. Primero comenzó participando con videollamadas, y luego, directamente, acudiendo al plató. Se ha alzado como una suerte de portavoz de Bertín Osborne, si bien detalla que él no ha hablado jamás directamente con el jerezano, porque ahora resulta muy difícil. Todo lo que estaría contando son informaciones del entorno del conductor de Tu casa es la mía.

Huelga decir que José Antonio Avilés no se ha inventado absolutamente todo lo que ha dicho por televisión, pero la sombra de la duda planea sobre él. Y en Así es la vida la cosa no ha sido muy diferente. El pasado lunes entró en directo al programa el abogado de Chabeli Navarro, quien tiró por tierra el perfil de Avilés y las informaciones de las que presume. “Mi clienta oye al señor que tenéis sentado, Avilés, que cada vez que habla un catedrático de periodismo muere, y no me ha quedado para poner cierto punto sobre las íes”, expresaba el letrado, que logró que se escuchase desde casa una sonora carcajada de parte del público, que sabe de qué va la película.

Lo llamativo fue que Sandra Barneda no dio la cara por las informaciones que se estaban contando en el programa, y sencillamente, invitó al abogado José Manuel Moreno a que contase por qué ha hecho “esa acusación tan grave y desprestigio del señor Avilés”. Y entonces el letrado dejó claro que Avilés se pasa por encima el código deontológico del periodismo, y que no hace cosas tan fundamentales como contrastar las informaciones que da.

Falta por ver si la participación de José Antonio Avilés en Así es la vida se va a reducir a asuntos de Bertín Osborne o si, por el contrario, va a conseguir poco a poco un hueco como colaborador, como da la sensación después de que este miércoles estuvo hablando del emérito. Y ya sabemos qué puede suponer eso: por tener el foco (y trabajo) es capaz de lo que sea. Porque mil y una veces ha hecho actos de contrición, ha explicado que cuando mentía era porque estaba mal, pero luego es capaz de vender una foto de una señora anónima como si fuese Isabel Pantoja en la playa, tal como le coló a Socialité hace solo un año. Si Telecinco quiere hacer una limpieza en las posibles manchas que dejó Sálvame en su historial, igual debería empezar por apostar por colaboradores con credibilidad. Que no hagan reírse al público si alguien pone en duda aquello que está contando, sean o no periodistas.

