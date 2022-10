“¿Eres un mentiroso patológico?”: José Antonio Avilés responde sí… Y dice la verdad

Desde hace años, José Antonio Avilés ha sido señalado en Telecinco por sus mentiras. Mientras que el actual colaborador de Sálvame concursaba en Supervivientes se destapó todas las informaciones falsas que se habría inventado, así como circunstancias de su vida, como la muerte de su abuela o el poseer un título de Periodismo. Aunque alguna vez aseguró tener propósito de enmienda, Avilés siguió mintiendo, tanto delante de las cámaras, como la vez que llevó una falsa foto de Isabel Pantoja en la playa a Socialité, como detrás de ellas, según destapó hace unos días Sergi Ferré.

Con semejante currículo, resultaba interesante ver qué diría José Antonio Avilés en el famoso polígrafo de Conchita en un Deluxe, algo que sucedió, al fin, anoche. Una de las preguntas más directas que le hicieron era si era un mentiroso patológico, respondió que sí, y en esa ocasión, Avilés dijo la verdad.

El cordobés explicó que “ha llevado una vida de mierda y de mentiras” durante algún tiempo, y destapó episodios desconocidos de su vida, como la relación que tuvo con un hombre de 45 años mientras que él tenía 19. “Fue una situación muy complicada, porque no era una relación sana, yo no sabía que él consumía drogas y eso fue algo que descubrí con el tiempo”, relató a los presentes. Ese noviazgo le hizo ser consumidor de sustancias nocivas. “Yo me metí en ese mundo y en ese momento lo que yo quería era ganar dinero para poder llevar con él la vida que él llevaba, ese nivel de vida”, apuntaba. “He consumido y eso es así, en ese momento comenzaron las mentiras, yo necesitaba generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba”, aseguraba en ese mismo sentido.

[Sergi Ferré señala a José Antonio Avilés en ‘Sálvame’: “Ha mentido y ha cometido un delito”]

Entre sus compañeros, Kiko Matamoros reconocía saber ese episodio, pero cree que no ha sido adicto, sino que Avilés “ha consumido, pero no se ha enganchado”. Algunas de las preguntas del polígrafo fueron referidas precisamente a Matamoros, y según la máquina, a Avilés le constaría que Makoke “envenenaría” a su hija Anita Matamoros hablando mal de su padre.

Avilés habló de sí mismo, de cómo algunas mentiras y manipulaciones. Por ejemplo, que fingía la falsa muerte de su abuela para salir de ciertos apuros y que esto había levantado ampollas dentro de su casa. Y que ha intentado seducir a hombres con la promesa de darles trabajo en Telecinco. Sobre sus estudios, cuenta que sí llegó a matricularse en Periodismo en la universidad, y según la máquina, sería cierto que no intentó desprestigiar a María Patiño la vez que llevó unas falsas fotos de Isabel Pantoja a Socialité.

El Deluxe pretendía “romper” la máquina de Conchita con la mayor colección de mentiras de un invitado, y en esta ocasión no pudo ser. Avilés alteró verdades con embustes. Pero lo que tampoco logró el andaluz, al menos, por completo, es cambiar “la imagen de frívolo y mala persona que hace tiempo me gané a pulso”, que fue su propósito inicial. Porque las mentiras que reconoció están ahí, y que cada cual saque sus conclusiones.

