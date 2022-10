Jon Kortajarena se ha disculpado con Alonso Caparrós: “Es un chaval generoso y estupendo”

Esta semana, Jon Kortajarena visitó La Resistencia para promocionar su nueva serie, El inmortal, de Movistar +, y habló de cómo interpreta a un conocido presentador de televisión de los años 90 que está implicado en el tráfico de drogas, sirviendo de enlace de la conocida banda de Los Miami. En su entrevista con David Broncano, bromeó sobre cómo se inspiró en un comunicador real, del que no dio el nombre, pero que pareció ser Alonso Caparrós, pues escribió sus iniciales en un papel y podrían ser A.C.

En Sálvame se recogió esta situación, y Caparrós cargó con dureza contra Kortajarena en la tarde del pasado jueves, llamando “imbécil” al actor. Para Alonso, que se tomase a risa su adicción a la cocaína en el pasado, algo de lo que ha hablado él mismo en muchas ocasiones, es una falta de respeto para todas las familias que sufren por la lacra de la droga. Una postura que encaja a la perfección con su discurso de los últimos años, pues siempre que en Sálvame o el Deluxe se relativizaba el consumo, él saltaba como un resorte para que no se viese como algo habitual, sino como un problema y una enfermedad. Ese mismo día, el presentador Jorge Javier Vázquez vaticinó que Jon se pondría en contacto con él para disculparse, y así ha sucedido.

Este viernes, Alonso Caparrós entró a Sálvame a través de una videollamada, y explicó que el actor vasco se ha puesto en contacto con él desde Sicilia para disculparse. Y esto ha hecho que Alonso cambie radicalmente la opinión que tenía sobre el artista.

[Alonso Caparrós, el presentador que Mediaset se empeña en desaprovechar]

“Tengo que decir que es un chaval maravilloso, generoso, estupendo. Me reconoció todo. Me reconoció su error. Me confirmó que el personaje era yo. Entendió que más que yo era el daño que se hacía a las personas que lo sufren y la verdad es que me tengo que quitar el sombrero. Rectificar es de sabios y me parece un chaval cercano”, narraba Alonso, quien también le pidió perdón por haberle llamado imbécil.

Sin embargo, ahora Caparrós ha señalado a La Resistencia como la raíz del conflicto, ya que no le gustó cómo se editó ese momento durante la emisión del programa. Y añadió que su padre, el conocido locutor, cantante y presentador Andrés Caparrós se ha puesto en contacto con la producción del late night para manifestar su descontento. “Ha hecho una llamada desde su posición de padre. Se siente dolido por cómo se trata a las personas que han sufrido eso”, explicó.

Sigue los temas que te interesan