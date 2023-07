Pedro Ruiz vuelve a TVE 20 años después con el programa de entrevistas ‘Nada del otro mundo’

Tras casi 20 años apartado de la televisión, al menos, en calidad de presentador, el veterano periodista Pedro Ruiz volverá a conducir un programa. Y lo hará de la mano de TVE, tal como adelanta El Periódico, que apunta que el próximo 13 de septiembre grabará un nuevo espacio llamado Nada del otro mundo.

La trayectoria de Pedro Ruiz ha estado muy vinculada a la TVE, y entre 1997 y 2004 condujo en La 2 el programa La noche abierta, dedicada a entrevistas en profundidad. Una esencia que ahora podría recuperar para esta próxima aventura. Detrás de este programa especial estará la producción de El Terrat (The Mediapro Studio) y se llevará a cabo en los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Estudio Estadio, Como Pedro por su casa o Esta noche, Pedro, son otros de los programas que ha presentado para la televisión pública..

En los últimos años, Pedro Ruiz ha participado en televisión en calidad de entrevistado, en programas como Las tres puertas. Su charla con María Casado fue muy comentada porque ella comenzó a llorar, al no entender por qué el formato no estaba funcionando en audiencias. “Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia”, le dijo entonces Ruiz. Plano general o Viva la vida son otros de los formatos en los que apareció para hablar de su vida actual y de sus proyectos profesionales.

Del mismo modo, Pedro Ruiz es muy activo en las redes sociales, y muchas de sus reflexiones y opiniones alcanzan un gran impacto, gracias a sus más de 50.000 seguidores. A través de Twitter más de una vez ha cargado tintas contra Mediaset. “Me han llamado amablemente para invitarme a un programa de Mediaset. Amablemente también he declinado la invitación agradeciendo la llamada”, escribía el comunicador en enero de este año. “Hace cinco años que no acudo a platós de ese grupo. Lo haré cuando el nuevo aire haya aclarado el ambiente... si eso ocurre”, añadía, en referencia a la nueva era de Mediaset que entonces estaba dando sus primeros pasos, y que ya ha comenzado a materializarse con el fin de Sálvame o Viernes Deluxe.

