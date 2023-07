Belinda Washington se ausenta de ‘Así es la vida’ y salta a Antena 3 como invitada de ‘Pasapalabra’

En la actualidad, Belinda Washington está vinculada profesionalmente al universo de Mediaset. Y es que ella fue uno de los fichajes de Así es la vida, el nuevo programa de Sandra Barneda para las tardes de Telecinco, y donde ejerce de colaboradora. Esta semana, de momento, no la hemos visto en el plató comentar temas de actualidad como la boda de Tamara Falcó o las imágenes de Anabel Pantoja con un nuevo novio. Sin embargo, se espera que siga apareciendo en el magacín, pues los colaboradores van rotando.

Eso no ha impedido, sin embargo, que se cuele en nuestras casas por las tardes. Y es que Belinda Washington es una de las invitadas del programa Pasapalabra desde este martes 11 de julio, y permanecerá en el concurso que presenta Roberto Leal hasta el próximo jueves 13. En esta ocasión, Belinda estará acompañada del exfutbolista y modelo Jaime Astrain, del cantante Javi Cantero y de la actriz Cristina Gallego.

No es nada sorprendente que Belinda se pase por este espacio de Antena 3. Y es que no han sido pocas las veces que ha acudido como invitada a echar una mano a los concursantes con sus conocimientos y su rapidez visual. Ya estuvo en 2022, y también, con anterioridad, en 2020.

En el vídeo ofrecido por las redes sociales del programa se ve a la actriz y presentadora hablando con Roberto Leal. “Estoy feliz de volverte a ver, y de estar aquí, a pesar de lo que le pasa a los nervios”, le reconocía al comunicador andaluz. “En casa acierto, pero cuando estoy aquí me da un acelero interno que no doy pie con bola”, añade en su presentación.

En los últimos años, a Belinda la hemos visto en numerosos concursos de televisión. Fue vencedora de Me lo dices o me lo cantas, el programa de parodias de Fremantle para Telecinco, que se emitió en verano de 2017. Más tarde, concursó en Tu cara me suena, en Antena 3 y Esta noche gano yo de Telecinco. Además, ha participado en programas como El cazador, Mapi y Alta tensión, por lo que ya está más que acostumbrada a las preguntas de cultura general.

