Luis Lorenzo relata su estrés postraumático en ‘Así es la vida’: “El daño sufrido no se va a reparar”

Este jueves el actor Luis Lorenzo ha sido noticia. Hace un año, el que fuese concursante de Supervivientes fue señalado junto a su esposa Arantxa Palomino de haber envenenado a la tía de ella, Isabel, para cobrar su herencia, algo que llenó muchas horas de televisión. Pero un nuevo informe forense descartaría que Isabel hubiera sido envenenada y que la muerte podría haberse debido a causas naturales.

En Así es la vida, Luis Lorenzo, que siempre defendió su inocencia, entró a través de videollamada para hablar con Sandra Barneda y el resto de colaboradores de la situación. “Hoy me siento como si hubiera quitado de encima 100.000 kilos de peso. Es verdad que ese informe es ya muy esclarecedor. Nosotros somos investigados, no somos acusados de nada porque, no hemos ido a juicio”, aclaraba al inicio de su intervención. “Este informe lo que hace es confirmar lo que tanto mi mujer como yo hemos dicho desde el principio con rotundidad y contundencia, que somos absolutamente inocentes”.

En su relato, Luis confirmó que el nuevo informe descarta que haya habido ningún tipo de intoxicación ni de maltrato, algo de lo que también fueron acusados. “Estamos todavía pendientes de que la jueza decida ahora con la petición del archivo, y a partir de ese momento ya la respiración será absoluta y completa con esta pesadilla y con este infierno”, afirmaba el actor de La que se avecina.

La periodista Almudena del Pozo aprovechó la intervención de Lorenzo para preguntarle por todo el daño que se le ha causado en los últimos doce meses, y si considera que esa imagen va a conseguir repararla. “No, no se va a reparar, pero tengo que entender que esto ya no tiene solución, es decir, ha sido algo completamente fortuito, ajeno a nuestra voluntad. Claro que no se va a reparar el que hemos tenido que cambiar a mis hijos de colegio, no se va a reparar el escarnio que hemos sufrido en la calle, no se va a reparar que te señalen con el dedo como si fueras un asesino, sin existir una sentencia firme”, exponía con una evidente emoción, que hacía que a veces se le cortase la voz. “No se va a reparar como se ha destrozado toda mi carrera y todo mi prestigio con unas especulaciones, vuelvo a repetir, sin una sentencia firme, sin respetar la presunción de inocencia”. Advierte, eso sí, que “vamos a buscar un resarcimiento” de todas las personas que le han acusado, a las que desea que hoy no duerman tranquilas.

Además, aseguró sufrir “estrés postraumático” y asegura que no va a olvidar lo que han sufrido sus hijos. “Eso es lo que más me ha dolido, porque se les ha metido a ellos en medio. Porque han visto como periodistas nos han metido una alcachofa diciendo: “Oye, ¿cuando matasteis o cómo?”. La herencia de Isabel sigue sin cobrarla, y está cifrada en unos 60.000 euros, “tampoco estamos hablando de un millón”, y como la policía intervino el dinero que tenían en efectivo en casa “porque yo decidí no tenerlo un banco” en todos estos meses han tenido que vivir de ayudas, pues tampoco nadie le quería dar trabajo.

