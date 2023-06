‘Así es la vida’ planta cara a ‘Y ahora, Sonsoles’ y alarga su duración por la muerte de Carmen Sevilla

En sus dos primeras tardes, Así es la vida no ha supuesto una gran alegría para las audiencias de Telecinco. Sin ir más lejos, en su segunda entrega, emitida ayer, el formato que presentan Sandra Barneda y César Muñoz no alcanzó el doble dígito y quedó por debajo de la franja psicológica del millón de espectadores. No ha llegado a los datos que obtenía su predecesor, Sálvame, pero esto no ha supuesto que la cadena deje de confiar en él, y, de hecho, este miércoles, el programa ha alargado por sorpresa su duración.

Así es la vida se centró de manera íntegra en recordar la figura de Carmen Sevilla, actriz, cantante y presentadora fallecida a los 92 años. Y para ello contó con personas que la conocieron muy bien, como su compañero de Telecupón Agustín Bravo, la actriz Beatriz Rico o la actriz Lara de Miguel, quien siendo una niña trabajó a su lado en esa misma casa, Telecinco. Rappel, Makoke, Melody o Yusan Acha, director de ¡Qué tiempo tan feliz!, han sido otros de los que han aportado sus vivencias junto a la artista fallecida.

De esta forma, Así es la vida estiró su duración hasta las 20:00 horas, algo que no se había anunciado previamente en sus redes sociales, si bien estaba recogido en la parrilla de Telecinco de su página web. Este movimiento ha supuesto que no se pudiese disfrutar de una nueva entrega del concurso 25 palabras, que presenta Christian Gálvez.

[Beatriz Rico se frena al contar una anécdota íntima de Carmen Sevilla: “Me siento un poco mal”]

Esto implicó, además, que Así es la vida se haya medido en coincidencia con Y ahora, Sonsoles, el magacín de actualidad que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, y que esta tarde también ha estado dedicado a darle un último adiós a Carmen Sevilla. El magacín suele ser líder de su franja en sus emisiones diarias, por lo que falta comprobar si el cambio de Telecinco le ha afectado o no.

En TVE también ha habido cambios en la programación, y así, la serie El paraíso de las señoras ha descansado para emitir un especial titulado Siempre Carmen, y que ha presentado Inés Ballester. El especial contó con conexiones en directo con el tanatorio donde familiares y amigos se despiden en la intimidad a la carismática artista. Su duración no fue tan extensa como la de Telecinco, y terminó alrededor de las 18:20 horas, cuando comenzó su emisión El comodín de la uno, el concurso que presenta Aitor Albizua.

