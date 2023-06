Beatriz Rico se frena al contar una anécdota íntima de Carmen Sevilla: “Me siento un poco mal”

Todos los programas de televisión se han volcado este miércoles con la muerte de Carmen Sevilla, actriz, cantante y presentadora que fallecía ayer a los 92 años, tras unos días ingresada en el hospital. Esta tarde, en Así es la vida, el programa ha contado con personas que la conocieron bien y que trabajaron con ella codo a codo, como Agustín Bravo, con quien presentó Telecupón, Makoke, azafata del programa, o Lara de Miguel, actriz que de pequeña aparecía en el programa.

También estaba en el plató Beatriz Rico, quien recordó cómo Carmen Sevilla fue la encargada de presentarla, en 1991, como la nueva estrella de Telecinco. En su charla con Sandra Barneda y César Muñoz Beatriz explicó que tuvo la ocasión de hablar en muchas ocasiones con Carmen, incluidos temas delicados como el sexo.

“Son cosas entre mujeres que se hablan y ya está”, explicaba Rico, quien a pesar de ser una presentadora de éxito en los 90 prefirió dedicarse de lleno a su faceta de actriz. Sandra Barneda le pedía entonces que le contase un poco mal, y Beatriz pareció arrepentirse de haber mencionado el tema del sexo. “Ahora me siento un poco mal, pero bueno, ya está”.

Así, explicó que en cierta ocasión le preguntó a Carmen Sevilla sobre “el tema de la virginidad”, pues la que fuese maestra de ceremonias de Cine de Barrio contó muchas veces que se casó a los 30 años siendo virgen. “Entonces un día, en una cena, con unas copitas de vino que llevaba, yo le dije:

Carmen, eso de que todas (erais vírgenes). Que la folclóricas eran muy libres, ¿eso era cierto, lo de la virginidad? Y me dice ella: sí, pero con un maticito. Y digo, pero cuál es ese maticito, y me dijo ven que te lo voy a decir. No lo voy a contar, pero eso debía ser historia de España”, expresaba Beatriz.

Otra anécdota que Rico contó sobre Carmen era sobre cómo Charlton Heston quedó prendado de ella cuando la conoció, y también que “Frank Sinatra se enamoró locamente de ella”, y que una vez le preguntaron que por qué no se casó con él. “Y dijo: porque yo vi que llevaba una vida muy golfa, muy golfa, en todos los sentidos. Yo creo que se refería un poco en la vida nocturna que él llevaba”, siguió diciendo. “Ella vio que tenía unos hábitos que eran muy explosivos y que no y dijo y ahí en ese momento se acabó”, terminaron diciendo, para pasar a otros momentos de la vida de Carmen, como la vez que dio las hilarantes campanadas de Nochevieja que dieron la bienvenida al año 1994, y que ella celebró como “feliz 1974”.

