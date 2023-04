María León revela en 'Martínez y Hermanos' la enfermedad que fingió para poder conseguir un papel

Lo que puede hacer un actor por lograr un papel es algo de lo que saben buena parte de los intérpretes, especialmente desde sus inicios. Aprovechando la promoción de El hijo zurdo, disponible en Movistar Plus+ desde este 27 de abril, María León acudió a Martínez y Hermanos, donde habló de varios temas, revelando que fingió una terrible enfermedad para poder lograr un papel.

La actriz acudió al programa, donde coincidió con el futbolista Ferrán Torres y el cantante Beret. En las primeras preguntas del programa, surgió una relacionada con fingir una enfermedad siendo adulto. Fue ahí donde surgió la anécdota. Tanto el cantante sevillano como la protagonista de Allí abajo y Heridas admitieron haber fingido una enfermedad siento adultos.

Mientras que en el caso de Beret, este admitió que lo hizo para anular citas sentimentales, lo de María León llegaba a otro nivel. A diferencia del cantante, la actriz de La voz dormida y Los Japón admitió que lo hizo por un motivo muy concreto: conseguir un papel. León hizo referencia a sus inicios como actriz. "Yo estaba trabajando en una tienda de ropa, un verano aquí en Madrid. Hacía muchísimo calor y me salió un casting. Pedí el día libre, pero no me lo dieron. Estuve dos días de los nervios", comenzó a narrar.

"Pensaba que el motivo por el que estaba en Madrid era para ser actriz. Estuve un par de días con la cabeza en demasiados sitios. Recuerdo, perfectamente, que el casting era un lunes y me levanté el sábado para ir a trabajar y no pude ir. Me fui directamente al hospital. Claro, yo pensé que si necesitaba una baja, ¿cómo finjo un resfriado? Me ven que no tengo mocos ni fiebre", continúa.

"Tengo que encontrar una enfermedad que yo sepa cómo fingir. Recordé un cólico nefrítico que tuve con 18 años, que conocía perfectamente los síntomas y en qué lugar debían estar. Llego a Urgencias, expuse mi caso, exploraron los síntomas y creyeron que tenía un cólico nefrítico real. Yo me sentía bien, porque me veía cerca del papel. Lo que no esperaba era que me pusiesen en una camilla, me metieran una vía y ahí la cosa comenzó a irse de las manos", prosiguió, provocando la carcajada tanto del presentador como del resto de invitados.

"Sentía un calor que me entraba hacia arriba. La mentira era cada vez mayor, no podía ya echarme para atrás, solo pensaba en el casting. Me pusieron un calmante tanto por vía como por el culete. Yo llegué a decir que me daban miedo las agujas y la enfermera dijo algo que nunca se me ha olvidado: ¿qué te da más miedo: la aguja o el dolor? Me callé y dije el dolor, no me podían pillar. Me tuvieron allí un rato, dije que ya estaba mejor y salí, pero salí con un pedal increíble. Lo bueno de todo esto es que conseguí el papel", dijo, provocando tanto risas como aplausos.

