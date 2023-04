El brutal enfado de María Patiño en directo: “Llevo 25 años trabajando como una hija de p**a”

Desde que se anunciase que habrá nueva edición de la Sálvame Fashion Weeek, raro es el día que el programa de las tardes de Telecinco no pone sobre la mesa los supuestos malos hábitos de los colaboradores con las firmas de moda que le ceden vestuario. Este martes, el foco se puso sobre María Patiño y Lydia Lozano, quienes acabaron muy enfadadas, cada una, en su propio momento de gloria.

María Patiño no trabajaba esta tarde, y por ello entró en directo desde su propia casa. Iba a responder a quienes aseguran que devuelve sucia la ropa que le prestan, o en mal estado. “Si algo he hecho mal no me importa pedir disculpas, pero llevo seis años trabajando con dos marcas y me fastidia que jueguen con mi imagen”, afirmaba. Y a continuación explicaba a que ella niega a que le regalen cosas, y Jorge Javier Vázquez le dio la razón sobre un reloj: ella afirmaba que cuando quiere algo lo paga. Además, le enseñó a Kike Calleja muchos mensajes de marcas que quieren colaborar con ella.

Rafa Mora prendía la mecha exclamando entonces que a él nadie le podía reclamar el haber devuelto la ropa sucia. Como era de esperar, Patiño se enfadó todavía más, y aseguró que si no se quitaba las gafas era porque había estado toda la mañana llorando. “Me cuesta mucho hacer las cosas bien para que no perjudique ni al programa ni a mi imagen”, se lamentaba, ya sin ocultar las lágrimas.

[Isa Pantoja llama a 'Sálvame' para desmentir que haya sido desleal a Asraf con Roberto de 'LIDLT']

En el plató estaba, como invitado, el estilista Fran Larrañaga, quien conocería de primera mano las críticas que las firmas hacen sobre Patiño y Lozano, y de la primera aseguraba que “es difícil trabajar con ella”, por cosas que no se pueden contar en televisión. Además, insistía en que hacía mal las devoluciones de las prendas. “Yo ni soy modelo ni pretendo serlo. Y si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra”, decía la gallega, dando por finalizada la conexión.

Más tarde, el programa continuó poniendo en el centro de la diana a Lozano, que terminó también llorando. Le dijo a Fran, “que nunca me ha vestido ni le he pedido ropa”, que lo que decía era incierto. Y sobre una fuente anónima que daba otros detalles, exclamaba entre llanto: “Dime las marcas y dime cuánta ropa me he quedado y no he devuelto y cuánta he ensuciado y cuánta he quemado. Ya está bien, hombre”.

Sigue los temas que te interesan