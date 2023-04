El camarero que murió en el incendio del restaurante de Madrid participó en 'OT 2020': así era Jay Robles

El incendio que se produjo el pasado viernes en un local de la cadena de restauración Burro Canaglia se cobró la vida de dos personas. El fuego se inició cerca de la entrada de este restaurante ubicado en la plaza de Manuel Becerra a causa de una pizza flambeada que prendió rápidamente la decoración de plástico. Las llamas y el denso humo hicieron que decenas de personas se quedaran atrapadas en el interior. Además de las dos muertes, el incendio dejó una decena de heridos, uno de ellos en estado crítico.

Uno de los fallecidos es Julián Robles Aparicio, un rostro conocido por muchos por Operación Triunfo 2020, la edición que ganó Nia Correia. El joven -tenía 25 años- participó en los castings del programa producido por Gestmusic para TVE, llegando hasta la última fase. Nació en Benidorm, pero en 2019 se mudó a Madrid para cumplir su sueño en el mundo de la música. Sin embargo, ahora se ganaba la vida como camarero. De hecho, tan solo llevaba trabajando una semana en este restaurante.

El artista valenciano convenció a los jueces con su estilo urbano, tal y como se puede ver y escuchar en el vídeo del canal de OT en YouTube. "Al final, mucha gente sabe cantar bien, pero les cuesta mucho transmitirlo, tiene que ser un conjunto de todo, rollo la voz, la estética, cómo se desenvuelva, lo que te transmita con mirarte, con cantar... Es un conjunto de todo eso", reconocía Jay Robles en el casting, en el que participó bajo el número 9.810.

"Según la gente soy un borde, pero si me conoces, en el fondo soy un cacho de pan. Me guio por vibras y cuando alguien no me transmite no la trato igual, pero yo no tengo problemas para socializar", respondió cuando le preguntaron por cómo se definía como persona. "Mi mama me llama todos los días, si no se lo cojo, se ralla", apuntó también en el casting, que ahora estará pasando el peor momento de su vida.

Precisamente, sus padres creen que el incendio se podría haber evitado y exigen una investigación exhaustiva. Tal y como reconoció su progenitor en Cuatro al día, están pensando en denunciar a la empresa Burro Canaglia por negligencia: "Es una pena que se haya ido de esta manera cuando creo que se podría haber evitado. Estamos hechos polvo, ya no le vamos a devolver la vida, pero que se intente hacer justicia para evitar que pase algo parecido".

Jay Robles, además, fue finalista del concurso Vodafone Yu Music Talent. Logró lanzar un proyecto musical llamado Nailuj y su canción más famosa era Cualquiera: tenía casi 200.000 reproducciones en Spotify. Ya había publicado un álbum, un EP y una docena de singles. También tenía colaboraciones con artista como Samuraï y otros de estilo urbano como Tuiste y Oddliquor.

